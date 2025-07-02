https://ria.ru/20250702/setiya-2026626803.html

Акбал Сетия: Малайзия хочет стать лидером Азии по числу туристов из России

Акбал Сетия: Малайзия хочет стать лидером Азии по числу туристов из России - РИА Новости, 02.07.2025

Акбал Сетия: Малайзия хочет стать лидером Азии по числу туристов из России

Малайзия стремится войти в тройку самых популярных направлений для российских туристов в Юго-Восточной Азии, заявил директор по международному продвижению по... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T09:00:00+03:00

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Малайзия стремится войти в тройку самых популярных направлений для российских туристов в Юго-Восточной Азии, заявил директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании офиса по туризму страны Акбал Сетия. В интервью РИА Новости он рассказал о растущем интересе россиян к отдыху в Малайзии и оценил перспективы запуска прямого авиасообщения между странами.– Господин Сетия, как бы вы оценили интерес российских туристов к Малайзии? Он вырос за последние годы?– В 2024 году мы приняли примерно 130 тысяч гостей из России. Если сравнивать с 2019 годом, рост составил 40%. То есть с допандеминйых времен до настоящего момента турпоток заметно вырос. Мы прогнозируем, что в этом году Малайзию посетят примерно 138 тысяч российских туристов, хотя наша цель еще больше – около 170 или 180 тысяч. В структуре турпотока из европейских стран Россия уже занимает четвертое место по числу гостей в Малайзии.– Может ли Малайзия потенциально стать самым популярным назначением в Юго-Восточной Азии для россиян?– Наша страна сейчас на четвертом месте в регионе по числу российских туристов. Первое место занимает Таиланд, за ним следуют Вьетнам и Индонезия. Надеемся улучшить свою позицию и как минимум войти в первую тройку.– Малайзия рассматривает увеличение действующего сегодня 30-дневного срока безвизового пребывания для россиян?– Российские туристы в среднем проводят в Малайзии 8,5 ночей, так что 30-дневного безвизового периода уже достаточно для их нужд. Если они хотят подольше остаться, всегда могут обратиться за тем или иным видом визы.– Как идет работа над запуском прямого авиасообщения между Малайзией и Россией? Что мешает запустить эти рейсы сейчас?– Идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду. У нас раньше было прямое авиасообщение, и мы ждем, когда оно появится снова. Я верю, что это произойдет. Мы готовы работать с авиаперевозчиками и туроператорами, чтобы обеспечить загруженность рейсов в обе стороны.Российские власти, полагаю, тоже хотят видеть больше туристов из Малайзии, наслаждающихся красотами России. Я сам в Москве впервые и вижу, как здесь красиво. Думаю, тут стоит побывать многим моим соотечественникам. Прямое авиасообщение позволит большему числу россиян и малайзийцев познакомиться с культурой друг друга. Знаете, в Малайзии не бывает холодно, так что многие из нас с радостью приехали бы сюда поиграть в cнежки.– Россиянам в Малайзии и за границей в целом бывает проблематично расплачиваться, поскольку банковские карты там не работают. Изучают ли в Малайзии возможность начать обслуживать карты платежной системы "Мир"?– Возможно, сегодня запрос на обслуживание карт системы "Мир" в Малайзии неосуществим в свете не очень большого числа российских туристов. Если достичь отметки в миллион гостей из России в год, быть может, ситуация изменится. Но в целом мы не препятствуем приходу каких-либо систем и методов оплаты на наш рынок. У нас используется китайская система UnionPay и оплата через приложение WeChat, то есть возможности проведения платежей не ограничиваются MasterCard или Visa.– Малайзия безопасна для туристов, особенно посещающих Юго-Восточную Азию впервые? Как россиянам стоит себя вести, чтобы обеспечить свою безопасность?– Малайзия – весьма безопасное место. У нас нет землетрясений, циклонов, да и политическая ситуация в нашей стороне очень стабильная. Мы стали самой посещаемой страной в Юго-Восточной Азии, что также показывает безопасность Малайзии для россиян и туристов со всего мира.Было бы замечательно, если российские туристы пытались узнать побольше о Малайзии перед приездом. Официальная религия нашей страны – ислам, и стоило бы придерживаться базовых норм: не носить чрезмерно открытую одежду вне пляжей и не распивать алкоголь в публичных местах. Важно обратить внимание и на погоду, поскольку в некоторых частях страны бывает дождливо. Также полезно иметь в виду, что во всей стране можно изъясняться по-английски. Еще я советую брать с собой доллары нового образца, потому что обменять старые на местную валюту может быть немного проблематично.– Какие регионы Малайзии могут особенно заинтересовать российских туристов? Что отличает Малайзию от других стран региона?– Туристы в целом могут путешествовать куда угодно. Сейчас россиян привлекают архипелаг Лангкави, города Малакка и Куала-Лумпур, конечно. Но мы бы хотели видеть больше гостей из России в штатах Сабах и Саравак на острове Борнео, а также в Джохоре, Мелаке и Негери-Сембилане.Наша страна выделяется в Юго-Восточной Азии культурой и многообразием населения. Оно состоит из малайцев, китайцев, индийцев, а также из этнических групп в Сабахе и Сараваке. Если поедете в Таиланд, вы насладитесь конкретно тайской культурой. Аналогичная ситуация в Индонезии. В Малайзии же есть несколько культур, которые при этом сочетаются. И еда, конечно же, тоже особенная.– Какое впечатление на малайзийцев производят российские туристы?– Мы всегда приветствуем россиян в Малайзии, а принимать вас интересно, потому что это идет нам на пользу. Вы опытные путешественники, и мы можем улучшить наши услуги, чтобы отвечать запросам российских туристов. Не могу вспомнить каких-либо проблем с российскими туристами в Малайзии. Дело даже не в россиянах или малайзийцах, а в отдельных людях. Они – россияне или жители других стран – иногда могут быть очень невежественными. Важно и туристам, и местным жителям понимать культуру друг друга. Гостям особенно полезно ознакомиться с обычаями, чтобы не вредить репутации своей страны за рубежом.

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https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

https://ria.ru/20250516/rossiya-2017415541.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, малайзия, юго-восточная азия, россия, visa, inc., mastercard, inc., wechat