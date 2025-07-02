https://ria.ru/20250702/serbija-2026841243.html

В Сербии заявили, что затягивание протестов идет на руку Западу

В Сербии заявили, что затягивание протестов идет на руку Западу - РИА Новости, 03.07.2025

В Сербии заявили, что затягивание протестов идет на руку Западу

Затягивание протестов в Сербии идет на руку западным спецслужбам - неприятелям Сербии и РФ, требуется диалог сторон, в том числе, о проведении парламентских... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T23:59:00+03:00

2025-07-02T23:59:00+03:00

2025-07-03T00:03:00+03:00

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БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Затягивание протестов в Сербии идет на руку западным спецслужбам - неприятелям Сербии и РФ, требуется диалог сторон, в том числе, о проведении парламентских выборов, выразил РИА Новости мнение депутат Скупщины (парламента) от партии "Мы – голос из народа" Александр Савич. Протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии идут восьмой месяц, после столкновений с полицией 28 июня демонстранты перешли к блокаде трасс. По мнению депутата, в происходящем чувствуется замешанность западных спецслужб. "Британские "руки" видны во всем этом, причем с обеих сторон, как власти, так и ее оппонентов. Поэтому, чем дольше это продолжается, тем легче может быть использовано нашими неприятелями, которые и неприятели России. Если не будет настоящего диалога, а я его пока не вижу, все полицейские меры только временно решают ситуацию, недовольство останется и скоро появится новый повод для протестов", - сказал Савич. Он напомнил, что в последние годы в Сербии проходили массовые протесты против добычи лития на западе страны корпорацией Rio Tinto и по другим причинам. "Также как президент России Владимир Путин настаивает на том, что украинский вопрос может быть решен, только если займемся основными причинами кризиса, так и наш кризис, который продолжается месяцами, может быть решен, только если займемся основными причинами. Все остальное – временные меры, "пластыри, покупка времени". В Сербии, очевидно, есть кризис легитимности нынешнего состава парламента и лучше всего, чтобы политические деятели договорились о как можно более скором назначении даты всеобщих выборов", - отметил депутат Скупщины. По его мнению, пока не было проявлено доброй воли в отношении проведения выборов "ни со стороны власти, ни со стороны проевропейской оппозиции". Парламентарий привел в пример инициативу своей партии в отношении Республиканской избирательной комиссии о наличии видеокамер на избирательных участках, "которую не поддерживает ни власть, ни часть оппозиции". "Как будто обе стороны хотят, чтобы это длилось до бесконечности, чтобы углубился раскол в сербском обществе. Эта ситуация на улицах только переносится на народ. И так и будет, пока настолько глубоки "рвы" между властью и тем, что можем назвать оппозицией. Я включаю и нас в оппозицию, хотя мы не проевропейские, у нас большие претензии к политике нынешних властей уже давно. Но единственный способ разрешить проблему и снизить напряженность – в рамках институтов государства. Если этого нет, можно использовать полицейскую силу, но это может лишь вызвать больший гнев граждан и студентов", - подчеркнул собеседник агентства. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".

https://ria.ru/20250702/vuchich-2026634441.html

https://ria.ru/20250323/serbija-2006743456.html

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html

https://ria.ru/20250702/protest-2026819136.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, владимир путин, ивица дачич, rio tinto , беспорядки в белграде