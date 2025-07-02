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Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки - РИА Новости, 02.07.2025
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки
Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что заключил торговую сделку между США и Вьетнамом, пообещав позднее представить ее подробности. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:30:00+03:00
2025-07-02T17:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что заключил торговую сделку между США и Вьетнамом, пообещав позднее представить ее подробности."Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Детали последуют", - объявил он в социальной сети Truth Social.
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сша, вьетнам, дональд трамп, в мире
США, Вьетнам, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки
Трамп заявил о заключении торговой сделки между США и Вьетнамом