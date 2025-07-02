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Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки - РИА Новости, 02.07.2025
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17:30 02.07.2025 (обновлено: 17:34 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sdelak-2026788762.html
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки - РИА Новости, 02.07.2025
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки
Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что заключил торговую сделку между США и Вьетнамом, пообещав позднее представить ее подробности. РИА Новости, 02.07.2025
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вьетнам
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в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что заключил торговую сделку между США и Вьетнамом, пообещав позднее представить ее подробности."Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Детали последуют", - объявил он в социальной сети Truth Social.
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сша, вьетнам, дональд трамп, в мире
США, Вьетнам, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил о заключении очередной торговой сделки

Трамп заявил о заключении торговой сделки между США и Вьетнамом

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил, что заключил торговую сделку между США и Вьетнамом, пообещав позднее представить ее подробности.
"Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Детали последуют", - объявил он в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию
17 июня, 05:42
 
СШАВьетнамДональд ТрампВ мире
 
 
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