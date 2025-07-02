https://ria.ru/20250702/saratov-2026723047.html

Врачи оценили состояние девочки, отравившейся под Саратовом

Врачи оценили состояние девочки, отравившейся под Саратовом - РИА Новости, 02.07.2025

Врачи оценили состояние девочки, отравившейся под Саратовом

Врачи оценивают состояние девочки, которую госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, как средней... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:40:00+03:00

2025-07-02T13:40:00+03:00

2025-07-02T13:40:00+03:00

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Врачи оценивают состояние девочки, которую госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в областном минздраве. Ранее следствие сообщило, что 26 июня трое детей были госпитализированы с признаками отравления из дома, из них один мальчик находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался, другие мальчик и девочка оставались в больнице. По данным прокуратуры, инцидент произошел в райцентре Ровное. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Позднее в областном минздраве сообщили РИА Новости, что второй ребенок скончался в больнице, а состояние третьего оценивается как тяжелое. "Состояние (девочки) - средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе минздрава.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html

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происшествия, саратовская область, россия