https://ria.ru/20250702/sapery-2026828593.html

Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой

Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой - РИА Новости, 02.07.2025

Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой

Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:25:00+03:00

2025-07-02T21:25:00+03:00

2025-07-02T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена тушка зайца со снарядом внутри, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Эмиль". Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал, что более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории Курской области. По его словам, разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия. "Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны… Заворачивают в листья боеприпасы, запенивают пеной (строительной – ред.), подкладывают под шифер. Спрятать, чтобы он сработал. Даже зайцев находили. Выпотрошенный, пустой заяц, внутренних органов нет, туда – мину", – рассказал агентству командир инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным "Эмиль". Он уточнил, что зачастую встречаются предназначенные для атаки на детей предметы. "И игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные... То есть, вы ломаете шоколадку, и просто "отстегивает" ту конечность, которой ломали", – добавил "Эмиль". По словам собеседника агентства, ВСУ периодически повторно минируют территории. "Повторное минирование тоже происходит. Пролет беспилотника 30 километров... и они также по второму разу набрасывают", – рассказал он.

https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)