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Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 02.07.2025 (обновлено: 22:07 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sapery-2026828593.html
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой - РИА Новости, 02.07.2025
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой
Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:25:00+03:00
2025-07-02T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена тушка зайца со снарядом внутри, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Эмиль". Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал, что более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории Курской области. По его словам, разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия. "Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны… Заворачивают в листья боеприпасы, запенивают пеной (строительной – ред.), подкладывают под шифер. Спрятать, чтобы он сработал. Даже зайцев находили. Выпотрошенный, пустой заяц, внутренних органов нет, туда – мину", – рассказал агентству командир инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным "Эмиль". Он уточнил, что зачастую встречаются предназначенные для атаки на детей предметы. "И игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные... То есть, вы ломаете шоколадку, и просто "отстегивает" ту конечность, которой ломали", – добавил "Эмиль". По словам собеседника агентства, ВСУ периодически повторно минируют территории. "Повторное минирование тоже происходит. Пролет беспилотника 30 километров... и они также по второму разу набрасывают", – рассказал он.
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html
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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой

Саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, аптечки и игрушки

© РИА Новости / Андрей КоцРабота сапера
Работа сапера - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Работа сапера. Архивное фото
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КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена тушка зайца со снарядом внутри, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Эмиль".
Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал, что более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории Курской области. По его словам, разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов в Курской области
5 апреля, 22:03
«
"Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны… Заворачивают в листья боеприпасы, запенивают пеной (строительной – ред.), подкладывают под шифер. Спрятать, чтобы он сработал. Даже зайцев находили. Выпотрошенный, пустой заяц, внутренних органов нет, туда – мину", – рассказал агентству командир инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным "Эмиль".
Он уточнил, что зачастую встречаются предназначенные для атаки на детей предметы.
"И игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные... То есть, вы ломаете шоколадку, и просто "отстегивает" ту конечность, которой ломали", – добавил "Эмиль".
По словам собеседника агентства, ВСУ периодически повторно минируют территории.
"Повторное минирование тоже происходит. Пролет беспилотника 30 километров... и они также по второму разу набрасывают", – рассказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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