https://ria.ru/20250702/sapery-2026828593.html
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой - РИА Новости, 02.07.2025
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой
Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:25:00+03:00
2025-07-02T21:25:00+03:00
2025-07-02T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Работающие в курском приграничье саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, пакеты, аптечки и игрушки, накануне специалистами была найдена тушка зайца со снарядом внутри, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперного взвода с позывным "Эмиль". Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщал, что более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории Курской области. По его словам, разминированием приграничья региона занимаются подразделения Минобороны, МЧС, добровольцы "Барс-Курск", а также Росгвардия. "Все минируют… Аптечка заминированная, пакет, телефоны… Заворачивают в листья боеприпасы, запенивают пеной (строительной – ред.), подкладывают под шифер. Спрятать, чтобы он сработал. Даже зайцев находили. Выпотрошенный, пустой заяц, внутренних органов нет, туда – мину", – рассказал агентству командир инженерно-саперного взвода бригады Барс-Курск с позывным "Эмиль". Он уточнил, что зачастую встречаются предназначенные для атаки на детей предметы. "И игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные... То есть, вы ломаете шоколадку, и просто "отстегивает" ту конечность, которой ломали", – добавил "Эмиль". По словам собеседника агентства, ВСУ периодически повторно минируют территории. "Повторное минирование тоже происходит. Пролет беспилотника 30 километров... и они также по второму разу набрасывают", – рассказал он.
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Саперы находят в курском приграничье игрушки и шоколадки со взрывчаткой
Саперы находят заминированные и замаскированные ВСУ телефоны, аптечки и игрушки