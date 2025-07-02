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Россия ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету "Освей" - РИА Новости, 02.07.2025
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18:33 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/samolet-2026801335.html
Россия ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету "Освей"
Россия ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету "Освей" - РИА Новости, 02.07.2025
Россия ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету "Освей"
Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации (РКД),... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:33:00+03:00
2025-07-02T18:33:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
антон алиханов
денис мантуров
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации (РКД), сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "По поводу "Освей" мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД", — ответил министр на вопрос о том, на какой стадии находится проект российско-белорусского самолета "Освей". В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета. В марте первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что технический облик российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" ожидается в апреле текущего года.
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экономика, россия, белоруссия, антон алиханов, денис мантуров
Экономика, Россия, Белоруссия, Антон Алиханов, Денис Мантуров
Россия ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету "Освей"

Алиханов: РФ ждет положительного заключения от Белоруссии по самолету Освей

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации (РКД), сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"По поводу "Освей" мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД", — ответил министр на вопрос о том, на какой стадии находится проект российско-белорусского самолета "Освей".
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в РФ Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета.
В марте первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что технический облик российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" ожидается в апреле текущего года.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 18:15
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияАнтон АлихановДенис Мантуров
 
 
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