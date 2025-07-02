В Самаре завершили расследование дела о покушении на убийство депутата ГД
В Самаре завершили расследование дела о покушении на убийство депутата Госдумы
Уголовное дело. Архивное фото
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САМАРА, 2 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области.
"В Самаре завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Государственной думы РФ и его водителя. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
На сайте региональной прокуратуры указано, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку.
По данным СУСК России по региону, находившиеся в том же месте депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщили в областном СУСК России. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.