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В Самаре вынесли приговор экс-главам бюро медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 02.07.2025
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16:44 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/samara-2026775165.html
В Самаре вынесли приговор экс-главам бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре вынесли приговор экс-главам бюро медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 02.07.2025
В Самаре вынесли приговор экс-главам бюро медико-социальной экспертизы
Суд назначил от 8 до 11 лет лишения свободы бывшим руководителям самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы за взяточничество на сумму 900 тысяч... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:44:00+03:00
2025-07-02T16:44:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 2 июл - РИА Новости. Суд назначил от 8 до 11 лет лишения свободы бывшим руководителям самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы за взяточничество на сумму 900 тысяч рублей при оформлении инвалидности, сообщается на сайте СУСК России по Самарской области. Следствие и суд установили, что с 2017 по 2022 годы руководители самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы, действуя по договоренности с другими сотрудниками учреждения, получили от граждан незаконное вознаграждение на сумму 900 тысяч рублей. Взятки предназначались за фиктивное установление инвалидности восьми людям. Помимо этого, одна из фигуранток получила взятку от своей коллеги за установление инвалидности ей и ее супругу. В результате она незаконно получила пособия на сумму более 600 тысяч рублей. В рамках расследования дела на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 5 миллионов рублей для возмещения ущерба бюджету и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В зависимости от роли и степени участия экс-руководителям самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы вменяли получение взятки за совершение незаконных действий в крупном размере (части 3, 5 статьи 290 УК РФ), дачу взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (часть 2 статьи 291.1 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). "Приговором суда трем фигурантам назначено наказание от 8 до 11 лет лишения свободы со штрафом в доход государства от 200 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Одной из осужденных назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей. Отбывать наказание две осужденные женщины будут в колонии общего режима, мужчина – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России по региону. Также всем фигурантам запрещено в течение 3-7 лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в медицинских врачебных комиссиях.
https://ria.ru/20250624/moshenniki-2025069947.html
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происшествия, россия, самарская область, самара
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара
В Самаре вынесли приговор экс-главам бюро медико-социальной экспертизы

Суд вынес приговор экс-главам самарского бюро медико-социальной экспертизы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 2 июл - РИА Новости. Суд назначил от 8 до 11 лет лишения свободы бывшим руководителям самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы за взяточничество на сумму 900 тысяч рублей при оформлении инвалидности, сообщается на сайте СУСК России по Самарской области.
Следствие и суд установили, что с 2017 по 2022 годы руководители самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы, действуя по договоренности с другими сотрудниками учреждения, получили от граждан незаконное вознаграждение на сумму 900 тысяч рублей. Взятки предназначались за фиктивное установление инвалидности восьми людям.
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Помимо этого, одна из фигуранток получила взятку от своей коллеги за установление инвалидности ей и ее супругу. В результате она незаконно получила пособия на сумму более 600 тысяч рублей.
В рамках расследования дела на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 5 миллионов рублей для возмещения ущерба бюджету и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.
В зависимости от роли и степени участия экс-руководителям самарских подразделений бюро медико-социальной экспертизы вменяли получение взятки за совершение незаконных действий в крупном размере (части 3, 5 статьи 290 УК РФ), дачу взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (часть 2 статьи 291.1 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ).
"Приговором суда трем фигурантам назначено наказание от 8 до 11 лет лишения свободы со штрафом в доход государства от 200 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Одной из осужденных назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей. Отбывать наказание две осужденные женщины будут в колонии общего режима, мужчина – в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Также всем фигурантам запрещено в течение 3-7 лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в медицинских врачебных комиссиях.
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