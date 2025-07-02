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Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области
Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2025
Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов передать ООН документы, доказывающие законность проведения референдума, по итогам... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T03:03:00+03:00
2025-07-02T03:03:00+03:00
2025-07-02T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов передать ООН документы, доказывающие законность проведения референдума, по итогам которого регион стал частью России. "Мы готовы. У нас все зафиксировано - списки, видеонаблюдение, участие международных наблюдателей. Это был открытый и легитимный процесс, и мы не боимся предъявить факты. Мяч на стороне ООН", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026098475.html
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россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, ООН
Сальдо готов передать ООН документы о референдуме в Херсонской области
Сальдо: Херсонская область готова передать ООН документы по референдуму