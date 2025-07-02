https://ria.ru/20250702/rubl-2026820493.html

Набиуллина рассказала, как укрепление рубля влияет на инфляцию

Набиуллина рассказала, как укрепление рубля влияет на инфляцию - РИА Новости, 02.07.2025

Набиуллина рассказала, как укрепление рубля влияет на инфляцию

Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:32:00+03:00

2025-07-02T20:32:00+03:00

2025-07-02T20:37:00+03:00

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля - оно действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.По ее словам, чем более диверсифицирована будет экономика, чем меньше будет она зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем будет меньше зависимость от курса. "Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс - это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно", - заключила она.

https://ria.ru/20250702/inflyatsiya-2026740882.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)