Набиуллина рассказала, как укрепление рубля влияет на инфляцию
Набиуллина заявила, что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля - оно действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
По ее словам, чем более диверсифицирована будет экономика, чем меньше будет она зависеть от доходов от небольшого круга экспортных отраслей, тем будет меньше зависимость от курса.
"Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс - это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно", - заключила она.