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Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2025
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03:18 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rubl-2026638187.html
Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля
Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2025
Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля
Финансовые власти решили сдвинуть на год массовое внедрение цифрового рубля, чтобы получше подготовиться к этому событию, рассказала агентству “Прайм” и. о... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T03:18:00+03:00
2025-07-02T03:18:00+03:00
экономика
технологии
светлана фрумина
рэу имени г. в. плеханова
цифровой рубль
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финансовые власти решили сдвинуть на год массовое внедрение цифрового рубля, чтобы получше подготовиться к этому событию, рассказала агентству “Прайм” и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, речь идет о масштабной трансформации российской экономики. Постепенный характер нововведения позволит снизить риски сбоев, отладить регулирование и создать оптимальные условия для внедрения новых форм расчетов."Перенос сроков массового внедрения на сентябрь 2026 года подтверждает необходимость дополнительного времени для технической адаптации банковской и торговой инфраструктуры", — считает Фрумина.За оставшееся время удастся создать независимую платежную инфраструктуру, интегрированную в цифровую экосистему. Это позволит обеспечить технологическую готовность к поэтапному внедрению цифровой нацвалюты, заключила она.
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экономика, технологии, светлана фрумина, рэу имени г. в. плеханова, цифровой рубль
Экономика, Технологии, Светлана Фрумина, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Цифровой рубль
Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля

Финансист Фрумина: запуск цифрового рубля отложили ради адаптации инфраструктуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цифровой рубль . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финансовые власти решили сдвинуть на год массовое внедрение цифрового рубля, чтобы получше подготовиться к этому событию, рассказала агентству “Прайм” и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
По ее словам, речь идет о масштабной трансформации российской экономики. Постепенный характер нововведения позволит снизить риски сбоев, отладить регулирование и создать оптимальные условия для внедрения новых форм расчетов.
«
"Перенос сроков массового внедрения на сентябрь 2026 года подтверждает необходимость дополнительного времени для технической адаптации банковской и торговой инфраструктуры", — считает Фрумина.
За оставшееся время удастся создать независимую платежную инфраструктуру, интегрированную в цифровую экосистему. Это позволит обеспечить технологическую готовность к поэтапному внедрению цифровой нацвалюты, заключила она.
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