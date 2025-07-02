https://ria.ru/20250702/rubl-2026638187.html

Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля

Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля - РИА Новости, 02.07.2025

Финансист назвала причину промедления с запуском цифрового рубля

Финансовые власти решили сдвинуть на год массовое внедрение цифрового рубля, чтобы получше подготовиться к этому событию, рассказала агентству “Прайм” и. о... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:18:00+03:00

2025-07-02T03:18:00+03:00

2025-07-02T03:18:00+03:00

экономика

технологии

светлана фрумина

рэу имени г. в. плеханова

цифровой рубль

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финансовые власти решили сдвинуть на год массовое внедрение цифрового рубля, чтобы получше подготовиться к этому событию, рассказала агентству “Прайм” и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, речь идет о масштабной трансформации российской экономики. Постепенный характер нововведения позволит снизить риски сбоев, отладить регулирование и создать оптимальные условия для внедрения новых форм расчетов."Перенос сроков массового внедрения на сентябрь 2026 года подтверждает необходимость дополнительного времени для технической адаптации банковской и торговой инфраструктуры", — считает Фрумина.За оставшееся время удастся создать независимую платежную инфраструктуру, интегрированную в цифровую экосистему. Это позволит обеспечить технологическую готовность к поэтапному внедрению цифровой нацвалюты, заключила она.

https://ria.ru/20240912/nalichnost-1972196273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, светлана фрумина, рэу имени г. в. плеханова, цифровой рубль