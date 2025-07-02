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Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025
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21:06 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026826615.html
Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний
Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025
Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний
Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов не приведет к значительному увеличению цен на билеты, заявил министр транспорта РФ... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:06:00+03:00
2025-07-02T21:06:00+03:00
экономика
россия
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов не приведет к значительному увеличению цен на билеты, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина. "Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилетов", - сказал Старовойт. Минтранс РФ в марте предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов. Планируется, что аэропорты, перечень которых утвердит правительство, будут объединены в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки. Правительство также будет устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов.
https://ria.ru/20250702/putin-2026826378.html
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экономика, россия, роман старовойт, владимир путин
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин
Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний

Старовойт: инфраструктурный сбор с авиакомпаний не увеличит цены на билеты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов не приведет к значительному увеличению цен на билеты, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина.
"Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилетов", - сказал Старовойт.
Минтранс РФ в марте предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов. Планируется, что аэропорты, перечень которых утвердит правительство, будут объединены в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки. Правительство также будет устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов.
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