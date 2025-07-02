https://ria.ru/20250702/rossiya-2026826615.html

Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний

Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний - РИА Новости, 02.07.2025

Старовойт рассказал подробности об инфраструктурном сборе с авиакомпаний

Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов не приведет к значительному увеличению цен на билеты, заявил министр транспорта РФ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:06:00+03:00

2025-07-02T21:06:00+03:00

2025-07-02T21:06:00+03:00

экономика

россия

роман старовойт

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов не приведет к значительному увеличению цен на билеты, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина. "Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилетов", - сказал Старовойт. Минтранс РФ в марте предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов. Планируется, что аэропорты, перечень которых утвердит правительство, будут объединены в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки. Правительство также будет устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов.

https://ria.ru/20250702/putin-2026826378.html

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экономика, россия, роман старовойт, владимир путин