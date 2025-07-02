Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества
Захарова призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества с Москвой
Флаг России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва надеется на возвращение отношений с Баку к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", — сказала она на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что вопросы, возникающие между двумя странами, нужно решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам.
Россия рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержаны восемь человек.
- Российский МИД выразил послу Азербайджана протест из-за недружественных действий Баку и заявил, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.