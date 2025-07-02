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Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества - РИА Новости, 02.07.2025
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14:21 02.07.2025 (обновлено: 16:03 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026736306.html
Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества
Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества - РИА Новости, 02.07.2025
Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества
Москва надеется на возвращение отношений с Баку к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:21:00+03:00
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россия
азербайджан
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва надеется на возвращение отношений с Баку к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", — сказала она на брифинге.Дипломат подчеркнула, что вопросы, возникающие между двумя странами, нужно решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам. Россия рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html
https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html
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россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества

Захарова призвала Баку вернуться к уровню стратегического союзничества с Москвой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва надеется на возвращение отношений с Баку к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", — сказала она на брифинге.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
Вчера, 12:38
Дипломат подчеркнула, что вопросы, возникающие между двумя странами, нужно решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам.
Россия рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций.

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
    К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Суд арестовал их на четыре месяца.
Шахин Шихлински - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
Вчера, 07:40

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержаны восемь человек.
  • Российский МИД выразил послу Азербайджана протест из-за недружественных действий Баку и заявил, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Эксперт спрогнозировал последствия потери российского рынка для Баку
Вчера, 14:30
 
РоссияАзербайджанМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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