https://ria.ru/20250702/rossiya-2026736306.html

Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества

Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества - РИА Новости, 02.07.2025

Россия призвала Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества

Москва надеется на возвращение отношений с Баку к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:21:00+03:00

2025-07-02T14:21:00+03:00

2025-07-02T16:03:00+03:00

россия

азербайджан

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва надеется на возвращение отношений с Баку к уровню стратегического союзничества, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", — сказала она на брифинге.Дипломат подчеркнула, что вопросы, возникающие между двумя странами, нужно решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам. Россия рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

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россия

азербайджан

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россия, азербайджан, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)