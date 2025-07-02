https://ria.ru/20250702/rossija-2026837546.html

США вывели несколько российских компаний из-под санкций по Сирии

США вывели несколько российских компаний из-под санкций по Сирии - РИА Новости, 02.07.2025

США вывели несколько российских компаний из-под санкций по Сирии

США исключили несколько российских компаний из санкционного списка, связанного с Сирией. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:20:00+03:00

2025-07-02T23:20:00+03:00

2025-07-02T23:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. США исключили несколько российских компаний из санкционного списка, связанного с Сирией.Согласно данным американского Минфина, из перечня исчезли: Это связано с недавним указом президента Дональда Трампа об отмене рестрикций в отношении Сирии, действовавших с 2004 года.Тем не менее большинство компаний все еще остаются под другими санкциями. Например, "Рособоронэкспорт" числится в списках по Украине, по сотрудничеству с Ираном в сфере обычных вооружений и по "вредоносной деятельности России за рубежом".Полностью из-под ограничений вывели РФА Банк и Темпбанк.В начале недели Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии и распорядился пересмотреть статус арабской республики как государства — спонсора терроризма. Поводом стала смена власти в Сирии в конце 2024 года. Санкции против бывшего президента республики Башара Асада и его соратников остались в силе.

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019337541.html

https://ria.ru/20250515/siriya-2016981433.html

сирия

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сирия, сша, иран, дональд трамп, башар асад, рособоронэкспорт, темпбанк, в мире