https://ria.ru/20250702/rossija-2026646997.html

"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3

"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3 - РИА Новости, 02.07.2025

"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3

Партия более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, оснащённых дополнительными системами повышения точности применения оружия, передана в российские войска,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:29:00+03:00

2025-07-02T05:29:00+03:00

2025-07-02T05:29:00+03:00

безопасность

технологии

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

бмп-3

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Партия более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, оснащённых дополнительными системами повышения точности применения оружия, передана в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба "Ростеха". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Благодаря специальным экранам и решеткам машины стали защищеннее. Внедрение новых систем сделало их мобильнее и позволило эффективнее применять вооружение", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевые машины третьего поколения холдинг по действующим контрактам поставляет в войска ежемесячно в полном объеме. В госкорпорации подчеркнули, что современная версия БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись до начала спецоперации. За последние три года в ее конструкцию были внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военнослужащих и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях. Новые БМП-3 получили не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратуру, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения. "Ежедневно военпреды контролируют весь процесс производства боевых машин – от заготовки до ходовых и стрельбовых испытаний на полигоне. Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо - то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем", - приводит пресс-служба слова военного представителя на заводе-изготовителе.

https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html

https://ria.ru/20250409/rosteh-2010154384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), бмп-3