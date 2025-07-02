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"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3 - РИА Новости, 02.07.2025
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05:29 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossija-2026646997.html
"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3
"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3 - РИА Новости, 02.07.2025
"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3
Партия более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, оснащённых дополнительными системами повышения точности применения оружия, передана в российские войска,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:29:00+03:00
2025-07-02T05:29:00+03:00
безопасность
технологии
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
бмп-3
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Партия более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, оснащённых дополнительными системами повышения точности применения оружия, передана в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба "Ростеха". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Благодаря специальным экранам и решеткам машины стали защищеннее. Внедрение новых систем сделало их мобильнее и позволило эффективнее применять вооружение", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевые машины третьего поколения холдинг по действующим контрактам поставляет в войска ежемесячно в полном объеме. В госкорпорации подчеркнули, что современная версия БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись до начала спецоперации. За последние три года в ее конструкцию были внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военнослужащих и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях. Новые БМП-3 получили не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратуру, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения. "Ежедневно военпреды контролируют весь процесс производства боевых машин – от заготовки до ходовых и стрельбовых испытаний на полигоне. Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо - то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем", - приводит пресс-служба слова военного представителя на заводе-изготовителе.
https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html
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безопасность, технологии, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), бмп-3
Безопасность, Технологии, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БМП-3
"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3

"Ростех" передал в армию партию более защищенных боевых машин пехоты БМП-3

© Фото : госкорпорация "Ростех"Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3
Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : госкорпорация "Ростех"
Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Партия более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, оснащённых дополнительными системами повышения точности применения оружия, передана в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба "Ростеха".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Благодаря специальным экранам и решеткам машины стали защищеннее. Внедрение новых систем сделало их мобильнее и позволило эффективнее применять вооружение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что боевые машины третьего поколения холдинг по действующим контрактам поставляет в войска ежемесячно в полном объеме.
В госкорпорации подчеркнули, что современная версия БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись до начала спецоперации. За последние три года в ее конструкцию были внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военнослужащих и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях.
Новые БМП-3 получили не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратуру, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.
"Ежедневно военпреды контролируют весь процесс производства боевых машин – от заготовки до ходовых и стрельбовых испытаний на полигоне. Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо - то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем", - приводит пресс-служба слова военного представителя на заводе-изготовителе.
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