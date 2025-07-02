https://ria.ru/20250702/roskomnadzor-2026783520.html

Роскомнадзор не получал запрос о мерах по защите детей в интернете

Роскомнадзор не получал запрос о мерах по защите детей в интернете - РИА Новости, 02.07.2025

Роскомнадзор не получал запрос о мерах по защите детей в интернете

Роскомнадзор не получал обращение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой представить... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:09:00+03:00

2025-07-02T17:09:00+03:00

2025-07-02T17:09:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскомнадзор не получал обращение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с просьбой представить информацию об инициативах по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете, заявили РИА Новости в ведомстве. "Запрос главы комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной... в Роскомнадзор не поступал. ...Роскомнадзор не обладает правом законодательной инициативы, однако готов в рабочем порядке помогать законодателям в разработке соответствующих законодательных инициатив", - сообщили в ведомстве. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить до 7 июля предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей. Как отметили в Роскомнадзоре, на сайте ведомства, в соответствии с требованиями действующего законодательства, размещен доклад о правоприменительной практике организации и проведения федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в 2024 году. "Исходя из текста доклада видно, что госконтроль в данной сфере осуществляется в виде контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с проверяемым лицом. Такая форма контроля выбрана в силу специфики деятельности медиаотрасли, особенностей распространения информации и показала свою эффективность", - пояснили в РКН. В прошлом году было проведено свыше 11,4 тысячи контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. В свою очередь число нарушений законодательства о защите детей за последние три года снизилось почти в три раза (2021 год – 1093 протокола). Там добавили, что только в 2024 году и за первое полугодие 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 миллиона противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, пронаркотический, суицидальный, ЛГБТ* контент, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, контент экстремистского и террористического характера, о незаконной финансовой деятельности, фейки и другое.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025108642.html

https://ria.ru/20250604/roditeli-2020814568.html

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф