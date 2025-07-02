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Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 02.07.2025 (обновлено: 07:59 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/rogov-2026653210.html
Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.07.2025
Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов
Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Малиновка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:58:00+03:00
2025-07-02T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Малиновка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка", - сказал Рогов. Малиновка находится восточнее оккупированного ВСУ города Гуляйполе, который противник превратил в крупный логистический и командный пункт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199635.html
https://ria.ru/20250630/rogov-2026221002.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Малиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Малиновка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка", - сказал Рогов.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Дачное, заявил Рогов
30 июня, 06:23
Малиновка находится восточнее оккупированного ВСУ города Гуляйполе, который противник превратил в крупный логистический и командный пункт.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Рогов рассказал о судьбе военных ВСУ, пропавших без вести в Крынках
30 июня, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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