https://ria.ru/20250702/rogov-2026653210.html

Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.07.2025

Российские войска выбили ВСУ из Малиновки, сообщил Рогов

Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Малиновка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:58:00+03:00

2025-07-02T07:58:00+03:00

2025-07-02T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Малиновка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла информация с фронта от наших бойцов. Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Малиновка", - сказал Рогов. Малиновка находится восточнее оккупированного ВСУ города Гуляйполе, который противник превратил в крупный логистический и командный пункт. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026199635.html

https://ria.ru/20250630/rogov-2026221002.html

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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины