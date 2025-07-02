https://ria.ru/20250702/rogov-2026646857.html

Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины

Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины - РИА Новости, 02.07.2025

Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T05:28:00+03:00

2025-07-02T05:28:00+03:00

2025-07-02T05:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

одесса

николаев (украина)

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил киевским властям следовать сложившейся традиции и назвать переданные им минные тральщики "Одесса" и "Николаев". Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило, что переданные совместно с Бельгией Украине два минных тральщика были названы "Мелитополь" и "Геническ". "На Украине уже давно сложилась традиция называть свои корабли городами, которые затем стремительно становились частью Российской Федерации - возвращались в родную гавань. Так было, к примеру, с "Бердянском", теперь с опозданием но все-таки появились тральщики "Мелитополь" и "Геническ", хотя логичнее их было назвать "Одесса" и "Николаев", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, Одесса и Николаев - два русских исторически и по духу города, расположенные на побережье Черного моря, которые вслед за Мелитополем и Геническом, расположенными на побережье Азовского моря, со временем обязательно вернутся на свою историческую родину - в Россию.

https://ria.ru/20250701/vsu-2026632954.html

https://ria.ru/20250630/rogov-2026221002.html

украина

одесса

николаев (украина)

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