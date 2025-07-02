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Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:28 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rogov-2026646857.html
Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины
Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины - РИА Новости, 02.07.2025
Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:28:00+03:00
2025-07-02T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
одесса
николаев (украина)
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил киевским властям следовать сложившейся традиции и назвать переданные им минные тральщики "Одесса" и "Николаев". Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило, что переданные совместно с Бельгией Украине два минных тральщика были названы "Мелитополь" и "Геническ". "На Украине уже давно сложилась традиция называть свои корабли городами, которые затем стремительно становились частью Российской Федерации - возвращались в родную гавань. Так было, к примеру, с "Бердянском", теперь с опозданием но все-таки появились тральщики "Мелитополь" и "Геническ", хотя логичнее их было назвать "Одесса" и "Николаев", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, Одесса и Николаев - два русских исторически и по духу города, расположенные на побережье Черного моря, которые вслед за Мелитополем и Геническом, расположенными на побережье Азовского моря, со временем обязательно вернутся на свою историческую родину - в Россию.
https://ria.ru/20250701/vsu-2026632954.html
https://ria.ru/20250630/rogov-2026221002.html
украина
одесса
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украина, одесса, николаев (украина), владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Николаев (Украина), Владимир Рогов
Рогов предложил альтернативные названия минным тральщикам Украины

Рогов: киевским властям нужно назвать минные тральщики "Одесса" и "Николаев"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил киевским властям следовать сложившейся традиции и назвать переданные им минные тральщики "Одесса" и "Николаев".
Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило, что переданные совместно с Бельгией Украине два минных тральщика были названы "Мелитополь" и "Геническ".
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Вчера, 23:51
"На Украине уже давно сложилась традиция называть свои корабли городами, которые затем стремительно становились частью Российской Федерации - возвращались в родную гавань. Так было, к примеру, с "Бердянском", теперь с опозданием но все-таки появились тральщики "Мелитополь" и "Геническ", хотя логичнее их было назвать "Одесса" и "Николаев", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, Одесса и Николаев - два русских исторически и по духу города, расположенные на побережье Черного моря, которые вслед за Мелитополем и Геническом, расположенными на побережье Азовского моря, со временем обязательно вернутся на свою историческую родину - в Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаНиколаев (Украина)Владимир Рогов
 
 
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