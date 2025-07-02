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"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение - РИА Новости, 02.07.2025
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Религия
 
18:42 02.07.2025 (обновлено: 19:36 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html
"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение
"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение - РИА Новости, 02.07.2025
"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение
Глава киевского режима подписал указ о лишении гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Чем это отзовется Киеву РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:42:00+03:00
2025-07-02T19:36:00+03:00
религия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Глава киевского режима подписал указ о лишении гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Чем это отзовется Киеву — в материале РИА Новости."Сознательно препятствовал"Мирское имя священнослужителя — Орест Березовский. В СБУ заявили, что в 2002-м иерарх якобы получил гражданство России", о чем не уведомил украинские госорганы.Кроме того, считают силовики, митрополит "поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви" от Русской православной (РПЦ). И это означает "фактическую поддержку политики РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла".Весной 2023-го издание "Украинская правда", ссылаясь на данные из системы "Роспаспорт", сообщило: митрополит Онуфрий получил паспорт с двуглавым орлом 20 марта 2002-го. В пресс-службе УПЦ это опровергли.Однако позднее сам архиерей пояснил: в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в Сергиев Посад, где окончил и семинарию, и академию. А затем почти 20 лет прожил в Троице-Сергиевой лавре. В 1988-м Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, годом позже — на Буковину."В это время распался Советский Союз. И я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт", — рассказал митрополит.При этом, по его словам, российским гражданством он не пользовался. В УПЦ уточнили, что у иерарха только один паспорт — с трезубцем.Теперь же Онуфрия могут выслать из страны (как митрополита Ионафана в июне 2024-го) — по закону в течение трех месяцев. Или завести дело по надуманному поводу и отправить за решетку (как митрополита Арсения в апреле 2024-го)."Ни одной ниточки не оставим"С правовой точки зрения Онуфрий стал жертвой нового закона о множественном гражданстве, окончательно утвержденного Верховной радой в июне.Закон существенно упрощает получение паспорта Украины иностранцам (кроме россиян), в том числе наемникам. А тех, у кого есть российский паспорт, позволяет лишать гражданства.До Онуфрия власти прибегали к иной санкции — приостановке гражданства. В частности, в январе 2023-го так поступили с 13 священниками канонической УПЦ, подозреваемыми в связях с Россией. Также применяли экономические меры воздействия: блокировка активов, арест счетов и тому подобное."Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", — заявил тогда Зеленский.В черный список попали сразу семь высокопоставленных иерархов канонической церкви. У управделами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) неоднократно проводили обыски. Во время последнего — в апреле этого года — сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику. И вручили подозрение в противозаконной деятельности — "превышение должностных полномочий и введение верующих в заблуждение".Что именно имеется в виду за размытыми терминами, силовики не уточнили.Митрополит Антоний от лица УПЦ говорил: "Сколько раз сильные мира сего хотели разрушить православную веру &lt;…&gt; напрямую через угнетение и даже через физическое уничтожение иерархов и священников. Можно посадить &lt;…&gt; священников &lt;…&gt; в тюрьму или даже убить, но на их месте появятся десятки новых. Можно отобрать, закрыть храмы &lt;…&gt; или перенести их в другое строение, но христиане, вкусившие сладость истины и любви Христовой, туда не пойдут".Из-за санкций, подчеркивал архиерей, духовенство не станет меньше любить свою родину. И сделает все возможное, чтобы она процветала.Сперва нужно доказатьВ мае 2022-го каноническая церковь из-за постоянных требований разорвать связи с Москвой заявила о полной самостоятельности. Выразили "несогласие с позицией патриарха Кирилла" относительно СВО (к слову, митрополит Онуфрий первым из религиозных деятелей призвал Москву остановить спецоперацию), внесли ряд изменений в устав УПЦ, заявили о "намерении возобновить чин мироварения" (приготовления особого ароматического масла для таинств).Но Киеву этого было мало. Священников и иерархов задерживали по подозрению в связях с Россией, в монастырях и храмах проводили "контрразведывательные мероприятия" — пытались найти доказательства "антиукраинской деятельности". Приходы насильно переводили в юрисдикцию ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м по инициативе светских властей).А в августе 2024-го парламент принял закон № 3894 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Фактически это означало юридический запрет и ликвидацию. УПЦ дали девять месяцев на "устранение нарушений".По истечении этого срока Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) инициировала проверку Киевской митрополии (главная епархия в УПЦ, управляемая непосредственно митрополитом Онуфрием) на предмет ее "аффилированности с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине".Если это докажут, каждый приход Киевской митрополии запретят, пояснил эксперт ГЭСС Дмитрий Вовк. Однако есть трудность: "Государство должно продемонстрировать, что УПЦ находится именно в административном подчинении", то есть руководствуется указаниями Московского патриархата. Пока же светские власти делают акцент на каноническую связь. А вот с точки зрения международного права оснований для запрета нет.Сомнению подлежитКак сообщил представитель УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Капалин), глава канонической церкви намерен обжаловать указ главы киевского режима, поскольку есть "определенные юридические сомнения".В российском подразделении Международного комитета защиты прав человека собираются поднять этот вопрос в ООН."Я считаю, естественно, что это недопустимо, это явное нарушение норм международного права. Человек подвергается гонениям, и в этой связи мы планируем обязательно обратиться в профильную комиссию ООН с соответствующим докладом. Вынуждены констатировать, что это очередной виток нападок на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей", — прокомментировал ситуацию вице-президент организации Иван Мельников.Духовенство и общественники много раз информировали ООН о нарушении прав и свобод верующих на Украине. Отвечали стандартно: "Приняли к сведению". Да и международная огласка, судя по всему, украинские власти ничуть не пугает.
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Религия
"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение

Лишенного гражданства главу УПЦ Онуфрия могут выслать с Украины до осени

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Глава киевского режима подписал указ о лишении гражданства предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Чем это отзовется Киеву — в материале РИА Новости.

"Сознательно препятствовал"

Мирское имя священнослужителя — Орест Березовский. В СБУ заявили, что в 2002-м иерарх якобы получил гражданство России", о чем не уведомил украинские госорганы.
Кроме того, считают силовики, митрополит "поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви" от Русской православной (РПЦ). И это означает "фактическую поддержку политики РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОткрытие Архиерейского собора РПЦ
Открытие Архиерейского собора РПЦ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Открытие Архиерейского собора РПЦ
Весной 2023-го издание "Украинская правда", ссылаясь на данные из системы "Роспаспорт", сообщило: митрополит Онуфрий получил паспорт с двуглавым орлом 20 марта 2002-го. В пресс-службе УПЦ это опровергли.
Однако позднее сам архиерей пояснил: в молодости он не смог поступить в Одесскую духовную семинарию, поэтому поехал в Сергиев Посад, где окончил и семинарию, и академию. А затем почти 20 лет прожил в Троице-Сергиевой лавре. В 1988-м Онуфрия перевели в Почаевскую лавру, годом позже — на Буковину.
"В это время распался Советский Союз. И я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт", — рассказал митрополит.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийский и украинский паспорта
Российский и украинский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российский и украинский паспорта
При этом, по его словам, российским гражданством он не пользовался. В УПЦ уточнили, что у иерарха только один паспорт — с трезубцем.
Теперь же Онуфрия могут выслать из страны (как митрополита Ионафана в июне 2024-го) — по закону в течение трех месяцев. Или завести дело по надуманному поводу и отправить за решетку (как митрополита Арсения в апреле 2024-го).

"Ни одной ниточки не оставим"

С правовой точки зрения Онуфрий стал жертвой нового закона о множественном гражданстве, окончательно утвержденного Верховной радой в июне.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Закон существенно упрощает получение паспорта Украины иностранцам (кроме россиян), в том числе наемникам. А тех, у кого есть российский паспорт, позволяет лишать гражданства.
До Онуфрия власти прибегали к иной санкции — приостановке гражданства. В частности, в январе 2023-го так поступили с 13 священниками канонической УПЦ, подозреваемыми в связях с Россией. Также применяли экономические меры воздействия: блокировка активов, арест счетов и тому подобное.
"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", — заявил тогда Зеленский.
В черный список попали сразу семь высокопоставленных иерархов канонической церкви. У управделами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) неоднократно проводили обыски. Во время последнего — в апреле этого года — сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику. И вручили подозрение в противозаконной деятельности — "превышение должностных полномочий и введение верующих в заблуждение".
© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Что именно имеется в виду за размытыми терминами, силовики не уточнили.
Митрополит Антоний от лица УПЦ говорил: "Сколько раз сильные мира сего хотели разрушить православную веру <…> напрямую через угнетение и даже через физическое уничтожение иерархов и священников. Можно посадить <…> священников <…> в тюрьму или даже убить, но на их месте появятся десятки новых. Можно отобрать, закрыть храмы <…> или перенести их в другое строение, но христиане, вкусившие сладость истины и любви Христовой, туда не пойдут".
Из-за санкций, подчеркивал архиерей, духовенство не станет меньше любить свою родину. И сделает все возможное, чтобы она процветала.
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ

Сперва нужно доказать

В мае 2022-го каноническая церковь из-за постоянных требований разорвать связи с Москвой заявила о полной самостоятельности. Выразили "несогласие с позицией патриарха Кирилла" относительно СВО (к слову, митрополит Онуфрий первым из религиозных деятелей призвал Москву остановить спецоперацию), внесли ряд изменений в устав УПЦ, заявили о "намерении возобновить чин мироварения" (приготовления особого ароматического масла для таинств).
© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
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Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую лавру
Но Киеву этого было мало. Священников и иерархов задерживали по подозрению в связях с Россией, в монастырях и храмах проводили "контрразведывательные мероприятия" — пытались найти доказательства "антиукраинской деятельности". Приходы насильно переводили в юрисдикцию ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м по инициативе светских властей).
А в августе 2024-го парламент принял закон № 3894 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Фактически это означало юридический запрет и ликвидацию. УПЦ дали девять месяцев на "устранение нарушений".
© Фото : соцсетиСторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : соцсети
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области
По истечении этого срока Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) инициировала проверку Киевской митрополии (главная епархия в УПЦ, управляемая непосредственно митрополитом Онуфрием) на предмет ее "аффилированности с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине".
Если это докажут, каждый приход Киевской митрополии запретят, пояснил эксперт ГЭСС Дмитрий Вовк. Однако есть трудность: "Государство должно продемонстрировать, что УПЦ находится именно в административном подчинении", то есть руководствуется указаниями Московского патриархата. Пока же светские власти делают акцент на каноническую связь. А вот с точки зрения международного права оснований для запрета нет.

Сомнению подлежит

Как сообщил представитель УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Капалин), глава канонической церкви намерен обжаловать указ главы киевского режима, поскольку есть "определенные юридические сомнения".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТоржества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
Торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. День второй - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
В российском подразделении Международного комитета защиты прав человека собираются поднять этот вопрос в ООН.
"Я считаю, естественно, что это недопустимо, это явное нарушение норм международного права. Человек подвергается гонениям, и в этой связи мы планируем обязательно обратиться в профильную комиссию ООН с соответствующим докладом. Вынуждены констатировать, что это очередной виток нападок на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей", — прокомментировал ситуацию вице-президент организации Иван Мельников.
Духовенство и общественники много раз информировали ООН о нарушении прав и свобод верующих на Украине. Отвечали стандартно: "Приняли к сведению". Да и международная огласка, судя по всему, украинские власти ничуть не пугает.
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