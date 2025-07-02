Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено
СК: расследование дела экс-ректора БФУ и его зама завершено и направлено в суд
© Фото : пресс-служба БФУБывший ректор БФУ Александр Федоров
© Фото : пресс-служба БФУ
Бывший ректор БФУ Александр Федоров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и его заместителя, оно направлено в суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере)... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.
В СК отметили, что на стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.
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