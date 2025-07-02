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Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено - РИА Новости, 02.07.2025
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17:35 02.07.2025 (обновлено: 17:44 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/rektor-2026789233.html
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено - РИА Новости, 02.07.2025
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и его заместителя, оно направлено в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:35:00+03:00
2025-07-02T17:44:00+03:00
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
калининград
россия
александр федоров (следственный комитет)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и его заместителя, оно направлено в суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере)... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.В СК отметили, что на стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.
https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html
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балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, калининград, россия, александр федоров (следственный комитет)
Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Калининград, Россия, Александр Федоров (Следственный Комитет)
Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено

СК: расследование дела экс-ректора БФУ и его зама завершено и направлено в суд

© Фото : пресс-служба БФУБывший ректор БФУ Александр Федоров
Бывший ректор БФУ Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : пресс-служба БФУ
Бывший ректор БФУ Александр Федоров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и его заместителя, оно направлено в суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере)... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.
В СК отметили, что на стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.
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