https://ria.ru/20250702/rektor-2026789233.html

Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено

Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено - РИА Новости, 02.07.2025

Расследование уголовного дела экс-ректора БФУ завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и его заместителя, оно направлено в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:35:00+03:00

2025-07-02T17:35:00+03:00

2025-07-02T17:44:00+03:00

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

калининград

россия

александр федоров (следственный комитет)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и его заместителя, оно направлено в суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере)... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Отмечается, что премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Подчеркивается, что в преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета. Как полагает СК, сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.В СК отметили, что на стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.

https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, калининград, россия, александр федоров (следственный комитет)