https://ria.ru/20250702/regiony-2026834199.html

Ряд регионов отмечает рост затрат на финансирование северного завоза

Ряд регионов отмечает рост затрат на финансирование северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025

Ряд регионов отмечает рост затрат на финансирование северного завоза

Ряд регионов России отмечает увеличение затрат на финансирование северного завоза, что обусловлено ростом процентов по кредитам, сообщил президенту РФ Владимиру РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:43:00+03:00

2025-07-02T22:43:00+03:00

2025-07-02T22:43:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ряд регионов России отмечает увеличение затрат на финансирование северного завоза, что обусловлено ростом процентов по кредитам, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Чекунков отметил, что в этом году для 14 регионов установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на реализацию северного завоза общим объемом почти в 13 миллиардов рублей. По данным главы Минвостокразвития, 10 миллиардов рублей уже использованы, лимиты потратили Якутия, Чукотка, Камчатка, Магаданская область. "Но очевидно, что вопросы к финансированию еще у ряда регионов остаются. Ряд субъектов отметили рост затрат на финансирование завоза, обусловленный ростом процентов по кредитам. Так, в Якутии, например, растет объем выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, которые не учтены в тарифах на тепло и электроэнергию. В настоящий момент эти затраты частично покрываются из лимитов казначейских кредитов. И в соответствии с Вашим поручением до 1 августа будет определен объем компенсации выравнивания на сбалансирование бюджетов", - сказал Чекунков.

https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html

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дальний восток

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экономика, россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин