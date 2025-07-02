Ряд регионов отмечает рост затрат на финансирование северного завоза
Чекунков: ряд регионов отмечает рост затрат на финансирование северного завоза
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ряд регионов России отмечает увеличение затрат на финансирование северного завоза, что обусловлено ростом процентов по кредитам, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В среду президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Чекунков отметил, что в этом году для 14 регионов установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на реализацию северного завоза общим объемом почти в 13 миллиардов рублей. По данным главы Минвостокразвития, 10 миллиардов рублей уже использованы, лимиты потратили Якутия, Чукотка, Камчатка, Магаданская область.
"Но очевидно, что вопросы к финансированию еще у ряда регионов остаются. Ряд субъектов отметили рост затрат на финансирование завоза, обусловленный ростом процентов по кредитам. Так, в Якутии, например, растет объем выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, которые не учтены в тарифах на тепло и электроэнергию. В настоящий момент эти затраты частично покрываются из лимитов казначейских кредитов. И в соответствии с Вашим поручением до 1 августа будет определен объем компенсации выравнивания на сбалансирование бюджетов", - сказал Чекунков.