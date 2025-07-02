https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704589.html
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков - РИА Новости, 02.07.2025
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:40:00+03:00
2025-07-02T12:40:00+03:00
2025-07-02T12:45:00+03:00
франция
политика
россия
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор."Инициатива (провести разговор с Путиным - ред.) была французской стороны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250702/peskov-2026703964.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, политика, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
Франция, Политика, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков
Песков: разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны