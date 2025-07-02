https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704589.html

Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков

Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков - РИА Новости, 02.07.2025

Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:40:00+03:00

2025-07-02T12:40:00+03:00

2025-07-02T12:45:00+03:00

франция

политика

россия

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор."Инициатива (провести разговор с Путиным - ред.) была французской стороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250702/peskov-2026703964.html

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франция, политика, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков