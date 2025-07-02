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Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков - РИА Новости, 02.07.2025
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12:40 02.07.2025 (обновлено: 12:45 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704589.html
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков - РИА Новости, 02.07.2025
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:40:00+03:00
2025-07-02T12:45:00+03:00
франция
политика
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор."Инициатива (провести разговор с Путиным - ред.) была французской стороны", - сказал Песков журналистам.
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франция, политика, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
Франция, Политика, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции, рассказал Песков

Песков: разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор.
"Инициатива (провести разговор с Путиным - ред.) была французской стороны", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным
Вчера, 12:38
 
ФранцияПолитикаРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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