https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704436.html

В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона

В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025

В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона во вторник продлился более 2 часов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:39:00+03:00

2025-07-02T12:39:00+03:00

2025-07-02T12:39:00+03:00

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франция

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона во вторник продлился более 2 часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Свыше двух часов продлился", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько продлился разговор президентов.

https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html

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россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире