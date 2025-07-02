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В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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12:39 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704436.html
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона во вторник продлился более 2 часов, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:39:00+03:00
2025-07-02T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона во вторник продлился более 2 часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Свыше двух часов продлился", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько продлился разговор президентов.
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россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Макрона

Песков: телефонный разговор Путина и Макрона продлился более двух часов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона во вторник продлился более 2 часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор.
"Свыше двух часов продлился", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько продлился разговор президентов.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после разговора Путина и Макрона
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РоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
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