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"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину - РИА Новости, 02.07.2025
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03:28 02.07.2025 (обновлено: 04:31 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026642679.html
"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину
"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину - РИА Новости, 02.07.2025
"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T03:28:00+03:00
2025-07-02T04:31:00+03:00
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания."Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией.", — написал Anonyme.Пользователь под ником Fact_checking обратил внимание на тот факт, что Франция непосредственно участвует в конфликте с Россией и поэтому не может быть посредником в переговорах."Русские никогда не примут нашу кандидатуру на роль посредников", — написал он.При этом, по мнению некоторых читателей, французский лидер абсолютно не разбирается в тонкостях дипломатического урегулирования конфликта и способен только на пустые бесполезные призывы."Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — сыронизировал Senji."Макронить — глагол, изобретенный украинцами, описывает телефонный разговор в стиле Макрона: позвонить просто так и ничего не сказать по сути", — подметил пользователь под ником Sd.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html
https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин

"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания.
"Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией.", — написал Anonyme.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Слуцкий прокомментировал разговор Путина с Макроном
Вчера, 22:47
Пользователь под ником Fact_checking обратил внимание на тот факт, что Франция непосредственно участвует в конфликте с Россией и поэтому не может быть посредником в переговорах.
«
"Русские никогда не примут нашу кандидатуру на роль посредников", — написал он.
При этом, по мнению некоторых читателей, французский лидер абсолютно не разбирается в тонкостях дипломатического урегулирования конфликта и способен только на пустые бесполезные призывы.
"Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — сыронизировал Senji.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Макрон выступил с дерзким заявлением в адрес Путина
18 мая, 09:42
"Макронить — глагол, изобретенный украинцами, описывает телефонный разговор в стиле Макрона: позвонить просто так и ничего не сказать по сути", — подметил пользователь под ником Sd.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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