https://ria.ru/20250702/razgovor-2026642679.html

"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину

"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину - РИА Новости, 02.07.2025

"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:28:00+03:00

2025-07-02T03:28:00+03:00

2025-07-02T04:31:00+03:00

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания."Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией.", — написал Anonyme.Пользователь под ником Fact_checking обратил внимание на тот факт, что Франция непосредственно участвует в конфликте с Россией и поэтому не может быть посредником в переговорах."Русские никогда не примут нашу кандидатуру на роль посредников", — написал он.При этом, по мнению некоторых читателей, французский лидер абсолютно не разбирается в тонкостях дипломатического урегулирования конфликта и способен только на пустые бесполезные призывы."Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — сыронизировал Senji."Макронить — глагол, изобретенный украинцами, описывает телефонный разговор в стиле Макрона: позвонить просто так и ничего не сказать по сути", — подметил пользователь под ником Sd.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026627945.html

https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html

https://ria.ru/20250701/putin-2026608922.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин