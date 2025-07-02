"Чемпион мира": французы резко отреагировали на звонок Макрона Путину
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания.
"Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией.", — написал Anonyme.
Пользователь под ником Fact_checking обратил внимание на тот факт, что Франция непосредственно участвует в конфликте с Россией и поэтому не может быть посредником в переговорах.
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"Русские никогда не примут нашу кандидатуру на роль посредников", — написал он.
При этом, по мнению некоторых читателей, французский лидер абсолютно не разбирается в тонкостях дипломатического урегулирования конфликта и способен только на пустые бесполезные призывы.
"Макрон — чемпион мира по призыву к прекращению огня. Каким образом, на каких условиях, кто первым начнет его реализовывать — неважно. "Я призываю к установлению режима прекращения огня!", — сыронизировал Senji.
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"Макронить — глагол, изобретенный украинцами, описывает телефонный разговор в стиле Макрона: позвонить просто так и ничего не сказать по сути", — подметил пользователь под ником Sd.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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