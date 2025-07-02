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У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина - РИА Новости, 02.07.2025
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14:59 02.07.2025 (обновлено: 15:43 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/rak-2026750976.html
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина - РИА Новости, 02.07.2025
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина
Реакция на выпитый алкоголь оказалась симптомом смертельного заболевания у жителя Великобритании, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:59:00+03:00
2025-07-02T15:43:00+03:00
великобритания
в мире
алкоголь
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Реакция на выпитый алкоголь оказалась симптомом смертельного заболевания у жителя Великобритании, сообщило издание Daily Mail."Саймон Боулер начал замечать, что чувствует себя пьяным после одного бокала красного вина", — говорится в материале.Мужчину также беспокоили головокружение и нечеткость зрения по вечерам.После проведенного обследования у него обнаружили рак.
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великобритания, в мире, алкоголь
Великобритания, В мире, Алкоголь
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина

Daily Mail: у британца Боулера обнаружили рак после выпитого бокала вина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазлив вина
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разлив вина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Реакция на выпитый алкоголь оказалась симптомом смертельного заболевания у жителя Великобритании, сообщило издание Daily Mail.
"Саймон Боулер начал замечать, что чувствует себя пьяным после одного бокала красного вина", — говорится в материале.
Мужчину также беспокоили головокружение и нечеткость зрения по вечерам.
После проведенного обследования у него обнаружили рак.
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ВеликобританияВ миреАлкоголь
 
 
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