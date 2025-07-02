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У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина - РИА Новости, 02.07.2025
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина
Реакция на выпитый алкоголь оказалась симптомом смертельного заболевания у жителя Великобритании, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:59:00+03:00
2025-07-02T14:59:00+03:00
2025-07-02T15:43:00+03:00
великобритания
в мире
алкоголь
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Реакция на выпитый алкоголь оказалась симптомом смертельного заболевания у жителя Великобритании, сообщило издание Daily Mail."Саймон Боулер начал замечать, что чувствует себя пьяным после одного бокала красного вина", — говорится в материале.Мужчину также беспокоили головокружение и нечеткость зрения по вечерам.После проведенного обследования у него обнаружили рак.
https://ria.ru/20250527/alkogol-2019238932.html
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великобритания, в мире, алкоголь
Великобритания, В мире, Алкоголь
У мужчины нашли рак после выпитого бокала вина
Daily Mail: у британца Боулера обнаружили рак после выпитого бокала вина