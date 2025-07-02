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Радио "Судного дня" передало сообщения на фоне решения США по Украине - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/radio-2026791250.html
Радио "Судного дня" передало сообщения на фоне решения США по Украине
Радио "Судного дня" передало сообщения на фоне решения США по Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Радио "Судного дня" передало сообщения на фоне решения США по Украине
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир два сообщения на фоне приостановки поставок боеприпасов и вооружений из США на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:42:00+03:00
2025-07-02T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир два сообщения на фоне приостановки поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикациям, 2 июля, в 13:08 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 61803 умелец 8664 4343", а в 16:01радиостанция передала " НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162".Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html
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в мире, украина, сша, америка, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Америка, ЗРК Patriot
Радио "Судного дня" передало сообщения на фоне решения США по Украине

Радио "Судного дня" передало два сообщения на фоне решения Трампа по Украине

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир два сообщения на фоне приостановки поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Согласно публикациям, 2 июля, в 13:08 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 61803 умелец 8664 4343", а в 16:01радиостанция передала " НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162".
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Груда металла". На Западе раскрыли, на что США обрекли Украину
Вчера, 17:17
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Она также указала на то, что боеприпасы для систем Patriot у Украины заканчиваются, что является "большой проблемой".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Она также считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Танки ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Украине хватит боеприпасов до конца лета, пишет Bild
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААмерикаЗРК Patriot
 
 
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