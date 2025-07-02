Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rada-2026796978.html
В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей
В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей - РИА Новости, 02.07.2025
В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина в написании "победных речей" без... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:11:00+03:00
2025-07-02T18:11:00+03:00
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина в написании "победных речей" без признания реального положения дел на фронте для прикрытия действующих генералов ВСУ. "(Литвин – ред.) толкает начальнику все эти победные речи без признания ситуации, которая есть. Боится разобраться в сложном клубке интриг в сфере обороны и проталкивает постоянно повестку прикрытия генералов. Вообще, такое впечатление, что Дмитрий сейчас отодвинул даже (главу офиса Зеленского Ермака – ред.) Андрея Борисовича от ушей президента, и мы наблюдаем печальную фантасмагорию в ОП (офисе Зеленского – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Безуглая также называет Литвина закомплексованным парнем, которого травили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, стал отыгрываться на людях "с азартом подростка, чья психика до сих пор хранит следы того буллинга". Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0dcba835c8887fe775597072420ad631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей

Безуглая обвинила Литвина в написании победных речей для прикрытия генералов ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина в написании "победных речей" без признания реального положения дел на фронте для прикрытия действующих генералов ВСУ.
"(Литвин – ред.) толкает начальнику все эти победные речи без признания ситуации, которая есть. Боится разобраться в сложном клубке интриг в сфере обороны и проталкивает постоянно повестку прикрытия генералов. Вообще, такое впечатление, что Дмитрий сейчас отодвинул даже (главу офиса Зеленского Ермака – ред.) Андрея Борисовича от ушей президента, и мы наблюдаем печальную фантасмагорию в ОП (офисе Зеленского – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Раскрыто, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в Сумской области
Вчера, 08:16
Безуглая также называет Литвина закомплексованным парнем, которого травили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, стал отыгрываться на людях "с азартом подростка, чья психика до сих пор хранит следы того буллинга".
Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала