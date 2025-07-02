https://ria.ru/20250702/rada-2026796978.html

В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей

В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей - РИА Новости, 02.07.2025

В Раде обвинили советника Зеленского в написании победных речей

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина в написании "победных речей" без... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:11:00+03:00

2025-07-02T18:11:00+03:00

2025-07-02T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина в написании "победных речей" без признания реального положения дел на фронте для прикрытия действующих генералов ВСУ. "(Литвин – ред.) толкает начальнику все эти победные речи без признания ситуации, которая есть. Боится разобраться в сложном клубке интриг в сфере обороны и проталкивает постоянно повестку прикрытия генералов. Вообще, такое впечатление, что Дмитрий сейчас отодвинул даже (главу офиса Зеленского Ермака – ред.) Андрея Борисовича от ушей президента, и мы наблюдаем печальную фантасмагорию в ОП (офисе Зеленского – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Безуглая также называет Литвина закомплексованным парнем, которого травили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, стал отыгрываться на людях "с азартом подростка, чья психика до сих пор хранит следы того буллинга". Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026653900.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире