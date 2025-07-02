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В Раде заявили, что не получали уведомления от США о приостановке помощи - РИА Новости, 02.07.2025
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13:27 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rada-2026717667.html
В Раде заявили, что не получали уведомления от США о приостановке помощи
В Раде заявили, что не получали уведомления от США о приостановке помощи - РИА Новости, 02.07.2025
В Раде заявили, что не получали уведомления от США о приостановке помощи
Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:27:00+03:00
2025-07-02T13:27:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал официальное уведомление от США о приостановке помощи Украине, есть только заявление представителя Белого дома. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Говорить о том, что украинская сторона имеет официальное подтверждение, пока преждевременно. Поскольку у нас есть только заявление спикера Белого дома. Поэтому, я думаю, что наши дипломаты включатся в этот процесс, и мы получим в ближайшее время полную информацию официальную о том, какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026714485.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, США, Дональд Трамп
В Раде заявили, что не получали уведомления от США о приостановке помощи

Вениславский: Киев не получал уведомление от США о приостановке помощи

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Киев пока не получал официальное уведомление от США о приостановке помощи Украине, есть только заявление представителя Белого дома.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Говорить о том, что украинская сторона имеет официальное подтверждение, пока преждевременно. Поскольку у нас есть только заявление спикера Белого дома. Поэтому, я думаю, что наши дипломаты включатся в этот процесс, и мы получим в ближайшее время полную информацию официальную о том, какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
WP: решение Вашингтона о приостановке военной помощи застало Киев врасплох
Вчера, 13:16
 
В миреУкраинаФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныСШАДональд Трамп
 
 
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