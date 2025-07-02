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В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине

В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 02.07.2025

В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал изуверством пытки и публикации Украиной видео российских военнопленных. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:34:00+03:00

2025-07-02T10:34:00+03:00

2025-07-02T10:34:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал изуверством пытки и публикации Украиной видео российских военнопленных. Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. В докладе Управления указано, что более половины военнопленных на Украине, опрошенных ООН с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, рассказали, что подвергались пыткам, также зафиксированы случаи казни. Широкое распространенная на Украине практики публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных опасности, отметили в УВКПЧ. "Киевский режим попрал всевозможные моральные принципы и плюнул на международное право и обязательства в части отношения к военнопленным. Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пытками и публикациями видео военнопленных киевские власти преследуют цель запугать россиян, но их расчет провален. "Россияне еще больше сплотятся в борьбе с нацисткой заразой, узурпировавшей власть на Украине. Так просто Зеленскому и его клике это не сойдет с рук", - добавил депутат. -0-

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