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В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/pytki-2026672676.html
В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине
В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 02.07.2025
В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал изуверством пытки и публикации Украиной видео российских военнопленных. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:34:00+03:00
2025-07-02T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал изуверством пытки и публикации Украиной видео российских военнопленных. Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. В докладе Управления указано, что более половины военнопленных на Украине, опрошенных ООН с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, рассказали, что подвергались пыткам, также зафиксированы случаи казни. Широкое распространенная на Украине практики публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных опасности, отметили в УВКПЧ. "Киевский режим попрал всевозможные моральные принципы и плюнул на международное право и обязательства в части отношения к военнопленным. Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, пытками и публикациями видео военнопленных киевские власти преследуют цель запугать россиян, но их расчет провален. "Россияне еще больше сплотятся в борьбе с нацисткой заразой, узурпировавшей власть на Украине. Так просто Зеленскому и его клике это не сойдет с рук", - добавил депутат. -0-
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в мире, украина, михаил шеремет, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Россия
В Госдуме жестко высказались о пытках российских военнопленных на Украине

Депутат Шеремет назвал пытки на Украине российских военнопленных изуверством

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал изуверством пытки и публикации Украиной видео российских военнопленных.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. В докладе Управления указано, что более половины военнопленных на Украине, опрошенных ООН с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, рассказали, что подвергались пыткам, также зафиксированы случаи казни. Широкое распространенная на Украине практики публикации видео военнопленных противоречит международному гуманитарному праву (МГП) и подвергает военнопленных опасности, отметили в УВКПЧ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В УВКПЧ ООН рассказали о пытках над российскими военными со стороны ВСУ
30 июня, 15:15
"Киевский режим попрал всевозможные моральные принципы и плюнул на международное право и обязательства в части отношения к военнопленным. Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, пытками и публикациями видео военнопленных киевские власти преследуют цель запугать россиян, но их расчет провален.
"Россияне еще больше сплотятся в борьбе с нацисткой заразой, узурпировавшей власть на Украине. Так просто Зеленскому и его клике это не сойдет с рук", - добавил депутат. -0-
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену
25 мая, 00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметРоссия
 
 
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