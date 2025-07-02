https://ria.ru/20250702/putin-2026823372.html

Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу

Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу - РИА Новости, 02.07.2025

Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил доложить о начале работы в рамках северного завоза. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:47:00+03:00

2025-07-02T20:47:00+03:00

2025-07-02T20:47:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил доложить о начале работы в рамках северного завоза. "О северном завозе пора уже говорить сейчас. Завоз осуществляется у нас давно, пунктов приема соответствующих товаров у нас достаточно много - в 21 регионе они находятся. Как работа эта начинается?", - обратился Путин в ходе совещания к главе Минвостокразвития Алексею Чекункову.

https://ria.ru/20250702/putin-2026819479.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин