https://ria.ru/20250702/putin-2026823372.html
Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу
Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу - РИА Новости, 02.07.2025
Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил доложить о начале работы в рамках северного завоза. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:47:00+03:00
2025-07-02T20:47:00+03:00
2025-07-02T20:47:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ попросил доложить о начале работы в рамках северного завоза. "О северном завозе пора уже говорить сейчас. Завоз осуществляется у нас давно, пунктов приема соответствующих товаров у нас достаточно много - в 21 регионе они находятся. Как работа эта начинается?", - обратился Путин в ходе совещания к главе Минвостокразвития Алексею Чекункову.
https://ria.ru/20250702/putin-2026819479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин попросил доложить о начале работы по северному завозу
Путин попросил правительство доложить о начале работы в рамках северного завоза