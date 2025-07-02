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Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025
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20:37 02.07.2025 (обновлено: 20:41 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html
Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза
Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025
Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза
Президент РФ Владимир Путин попросил министерство финансов России следить за финансированием северного завоза, отметив, что здесь нельзя пропустить ни одного... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:37:00+03:00
2025-07-02T20:41:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министерство финансов России следить за финансированием северного завоза, отметив, что здесь нельзя пропустить ни одного дня, так как сегодня погода одна, а завтра - другая."Ирина Андреевна (Окладникова, первый заместитель министра финансов РФ - ред.), мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом - бум! - вроде и лето наступит, жара будет, а потом - тук! - опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано с своевременным финансированием. Ну и с коллегами быть постоянно на связи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250702/putin-2026819479.html
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министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия
Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Россия
Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза

Путин попросил следить за финансированием севзавоза: нельзя пропустить ни дня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министерство финансов России следить за финансированием северного завоза, отметив, что здесь нельзя пропустить ни одного дня, так как сегодня погода одна, а завтра - другая.
«
"Ирина Андреевна (Окладникова, первый заместитель министра финансов РФ - ред.), мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом - бум! - вроде и лето наступит, жара будет, а потом - тук! - опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано с своевременным финансированием. Ну и с коллегами быть постоянно на связи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Чекунков доложил Путину о выполнении годового плана по севзавозу
Вчера, 20:24
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинРоссия
 
 
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