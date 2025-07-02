https://ria.ru/20250702/putin-2026821317.html

Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза

Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза - РИА Новости, 02.07.2025

Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза

Президент РФ Владимир Путин попросил министерство финансов России следить за финансированием северного завоза, отметив, что здесь нельзя пропустить ни одного... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:37:00+03:00

2025-07-02T20:37:00+03:00

2025-07-02T20:41:00+03:00

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министерство финансов России следить за финансированием северного завоза, отметив, что здесь нельзя пропустить ни одного дня, так как сегодня погода одна, а завтра - другая."Ирина Андреевна (Окладникова, первый заместитель министра финансов РФ - ред.), мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом - бум! - вроде и лето наступит, жара будет, а потом - тук! - опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано с своевременным финансированием. Ну и с коллегами быть постоянно на связи", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250702/putin-2026819479.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, россия