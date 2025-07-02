https://ria.ru/20250702/putin-2026819997.html

Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить

Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить - РИА Новости, 02.07.2025

Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить

Президент Владимир Путин с юмором отозвался о нынешнем холодном лете. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:29:00+03:00

2025-07-02T20:29:00+03:00

2025-07-02T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором отозвался о нынешнем холодном лете. "Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить", — сказал он, обсуждая северный завоз на совещании с членами правительства.Глава государства обратился к первому заместителю министра финансов Ирине Окладниковой и подчеркнул, что с северным завозом нельзя пропустить ни одного дня."Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы", — добавил Путин.Он попросил Минфин оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием северного завоза.Северный завоз — комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Благодаря этому получают снабжение более трех миллионов человек.

https://ria.ru/20240915/putin-1972815036.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин, михаил леус