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Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить
Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить - РИА Новости, 02.07.2025
Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить
Президент Владимир Путин с юмором отозвался о нынешнем холодном лете. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:29:00+03:00
2025-07-02T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором отозвался о нынешнем холодном лете. "Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить", — сказал он, обсуждая северный завоз на совещании с членами правительства.Глава государства обратился к первому заместителю министра финансов Ирине Окладниковой и подчеркнул, что с северным завозом нельзя пропустить ни одного дня."Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы", — добавил Путин.Он попросил Минфин оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием северного завоза.Северный завоз — комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Благодаря этому получают снабжение более трех миллионов человек.
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общество, россия, москва, владимир путин, михаил леус
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Леус
Путин пошутил, что зима, судя по погоде, может скоро наступить
Путин пошутил о холодном лете и приближающейся зиме
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин с юмором отозвался о нынешнем холодном лете.
"Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить", — сказал он, обсуждая северный завоз на совещании с членами правительства.
По данным синоптиков, 1 июля в Москве стало самым холодным более чем за 60 лет: воздух на базовой метеостанции столицы на ВДНХ прогрелся лишь до плюс 14,3 градуса.
Глава государства обратился к первому заместителю министра финансов Ирине Окладниковой и подчеркнул, что с северным завозом нельзя пропустить ни одного дня.
«
"Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы", — добавил Путин.
Он попросил Минфин оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием северного завоза.
Северный завоз — комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Благодаря этому получают снабжение более трех миллионов человек.