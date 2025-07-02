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Чекунков доложил Путину о выполнении годового плана по севзавозу
Чекунков доложил Путину о выполнении годового плана по севзавозу - РИА Новости, 02.07.2025
Чекунков доложил Путину о выполнении годового плана по севзавозу
Исполнение годового плана по северному завозу идет в графике, уровень выполнения на 1 июля составляет 44%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:24:00+03:00
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владимир путин
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арктика
алексей чекунков
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Исполнение годового плана по северному завозу идет в графике, уровень выполнения на 1 июля составляет 44%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В среду глава государства провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики."По состоянию на 1 июля выполнено 103% плана как по закупке, так и по фактическому завозу. Это 1,5 миллиона тонн. Уровень выполнения годового плана составляет 44%. Исполнение идет в графике с учетом того, что основной объем завоза осуществляется в навигационный период, когда северные акватории свободны ото льда", - сказал Чекунков.
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владимир путин, россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, экономика
Владимир Путин, Россия, Дальний Восток, Арктика, Алексей Чекунков, Экономика
Чекунков доложил Путину о выполнении годового плана по севзавозу
Глава Минвостокразвития доложил Путину о ходе годового плана по северному завозу