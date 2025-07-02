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Путин попросил доложить о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 02.07.2025
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19:57 02.07.2025 (обновлено: 21:51 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026816087.html
Путин попросил доложить о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
Путин попросил доложить о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 02.07.2025
Путин попросил доложить о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе реализации проекта высокоскоростной магистрали... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:57:00+03:00
2025-07-02T21:51:00+03:00
владимир путин
главгосэкспертиза
виталий савельев
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург."Я просил коллег из правительства, из Минтранса, в том числе, к 1 июля подготовить проект и получить заключение Главгосэкспертизы по поводу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как работа-то идёт, Виталий Геннадьевич", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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владимир путин, главгосэкспертиза, виталий савельев, россия, общество
Владимир Путин, Главгосэкспертиза, Виталий Савельев, Россия, Общество
Путин попросил доложить о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург

Путин попросил Савельева доложить о статусе строительства ВСМ Москва —Петербург

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о ходе реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
"Я просил коллег из правительства, из Минтранса, в том числе, к 1 июля подготовить проект и получить заключение Главгосэкспертизы по поводу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как работа-то идёт, Виталий Геннадьевич", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Алиханов сообщил о завершении проектирования поезда для ВСМ
Вчера, 11:27
 
Владимир ПутинГлавгосэкспертизаВиталий СавельевРоссияОбщество
 
 
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