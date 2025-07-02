https://ria.ru/20250702/putin-2026815754.html
Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм
Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм - РИА Новости, 02.07.2025
Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм
Президент России Владимир Путин попросил замминистра обороны РФ Анну Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травм... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:55:00+03:00
2025-07-02T19:55:00+03:00
2025-07-02T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
анна цивилева
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил замминистра обороны РФ Анну Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травм остались на службе.Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Вначале хотел бы вопрос Анне Евгеньевне Цивилевой - по поводу социального обеспечения наших ребят, которые получили травмы в ходе СВО и остались на военной службе", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20250702/putin-2026815382.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин на совещании с членами правительства
Президент попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе.
2025-07-02T19:55
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PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, анна цивилева
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Анна Цивилева
Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм
Путин попросил доложить о соцобеспечении оставшихся служить раненых бойцов СВО