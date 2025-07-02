https://ria.ru/20250702/putin-2026815754.html

Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм

Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм - РИА Новости, 02.07.2025

Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм

Президент России Владимир Путин попросил замминистра обороны РФ Анну Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травм... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:55:00+03:00

2025-07-02T19:55:00+03:00

2025-07-02T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

анна цивилева

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил замминистра обороны РФ Анну Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травм остались на службе.Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Вначале хотел бы вопрос Анне Евгеньевне Цивилевой - по поводу социального обеспечения наших ребят, которые получили травмы в ходе СВО и остались на военной службе", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20250702/putin-2026815382.html

россия

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2025

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с членами правительства Президент попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе. 2025-07-02T19:55 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, анна цивилева