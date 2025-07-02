https://ria.ru/20250702/putin-2026766772.html

Путин назвал факторы, выступающие залогом развития России

Путин назвал факторы, выступающие залогом развития России - РИА Новости, 02.07.2025

Путин назвал факторы, выступающие залогом развития России

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам проходящего в Перми XVI Конгресса антропологов и этнологов России отметил, что ключевой залог... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:04:00+03:00

2025-07-02T16:04:00+03:00

2025-07-02T16:04:00+03:00

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пермь

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам проходящего в Перми XVI Конгресса антропологов и этнологов России отметил, что ключевой залог поступательного, суверенного развития России – это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваш форум по праву пользуется высоким авторитетом и на протяжении многих лет собирает на своей площадке известных учёных, экспертов, преподавателей вузов, представителей профильных министерств и ведомств. Ставит перед участниками серьёзные вопросы, связанные с развитием приоритетных направлений отечественной исторической школы, антропологии и этнологии, подготовкой квалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.Президент отметил, что данная встреча приурочена к 180-летию создания Этнографической комиссий Императорского Русского географического общества, которая положила начало системному изучению самобытных культур, языков, традиций и жизненных укладов народов России, "стала подлинной колыбелью академической науки, многое сделала для широкого общественного просвещения". "Подчеркну, мы искренне дорожим богатейшим историческим, духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение. Убеждён, что главный, ключевой залог поступательного, суверенного развития России – это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей. И конечно, важно укреплять созидательный диалог органов власти и институтов гражданского общества", - добавляется в послании. Владимир Путин отметил, что именно поэтому столь значимы такие масштабные инициативы, каким является ваш данный форум. Он пожелал участникам Конгресса антропологов и этнологов России плодотворной работы.

https://ria.ru/20250615/putin-2022953470.html

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россия, пермь, владимир путин, общество