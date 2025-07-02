https://ria.ru/20250702/putin-2026765179.html

Путин отметил стремления и усилия участников форума "Росмолодежь"

Путин отметил стремления и усилия участников форума "Росмолодежь" - РИА Новости, 02.07.2025

Путин отметил стремления и усилия участников форума "Росмолодежь"

Президент России Владимир Путин в приветствии отметил искреннее желание участников Всероссийского форума рабочей молодёжи платформы "Росмолодёжь. Форумы" стать... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:56:00+03:00

2025-07-02T15:56:00+03:00

2025-07-02T16:02:00+03:00

общество

россия

пермь

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии отметил искреннее желание участников Всероссийского форума рабочей молодёжи платформы "Росмолодёжь. Форумы" стать лучшими в профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в городе трудовой доблести Перми ХIII Всероссийского форума рабочей молодёжи. Ваша традиционная встреча вновь собрала талантливых, энергичных, ответственных юношей и девушек, которые трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, в ЖКХ и строительстве, в энергетическом и транспортном комплексах, в других важных для страны сферах. Главное, всех вас объединяет искреннее стремление получать новые знания, навыки и умения, стать лучшим в своей профессии, приносить пользу России", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию качества подготовки инженерных и рабочих кадров - растёт востребованность таких профессий, повышается их общественный престиж. Кроме того, по его словам, модернизируются средние специальные учебные заведения, создаются современные образовательные стандарты, налаживается партнёрская связь колледжей, техникумов и предприятий, учебные программы на потребности экономики, в том числе высокотехнологичных производств и отраслей будущего. Президент выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст участникам возможность обсудить с известными экспертами и представителями крупных компаний перспективные проекты и инициативы. "Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов", - заключил Путин.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

https://ria.ru/20250623/gurov-2024727799.html

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общество, россия, пермь, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)