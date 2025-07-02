https://ria.ru/20250702/putin-2026743912.html
Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии
Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025
Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии
Русскому языку придан особый статус в Киргизии, что позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:45:00+03:00
2025-07-02T14:45:00+03:00
2025-07-02T14:49:00+03:00
киргизия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Русскому языку придан особый статус в Киргизии, что позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в Кремле. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили ранее в Кремле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии
Путин: особый статус русского языка в Киргизии позволяет работать эффективно