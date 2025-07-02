https://ria.ru/20250702/putin-2026743912.html

Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии

Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии - РИА Новости, 02.07.2025

Путин рассказал о статусе русского языка в Киргизии

Русскому языку придан особый статус в Киргизии, что позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:45:00+03:00

2025-07-02T14:45:00+03:00

2025-07-02T14:49:00+03:00

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Русскому языку придан особый статус в Киргизии, что позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в Кремле. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили ранее в Кремле.

https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров