https://ria.ru/20250702/putin-2026742778.html
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:42:00+03:00
2025-07-02T14:42:00+03:00
2025-07-02T14:47:00+03:00
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин.Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом."Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин
Путин заявил, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии