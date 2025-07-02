https://ria.ru/20250702/putin-2026742778.html

Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин

Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025

Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин

Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:42:00+03:00

2025-07-02T14:42:00+03:00

2025-07-02T14:47:00+03:00

россия

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин.Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом."Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.

https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html

россия

киргизия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров