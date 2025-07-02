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Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025
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14:42 02.07.2025 (обновлено: 14:47 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026742778.html
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:42:00+03:00
2025-07-02T14:47:00+03:00
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин.Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом."Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html
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россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил Путин

Путин заявил, что Россия является одним из главных партнеров Киргизии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия является одним из главных партнеров Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.
«
"Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Вчера, 00:31
 
РоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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