https://ria.ru/20250702/putin-2026707048.html
Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле
Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.07.2025
Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:47:00+03:00
2025-07-02T12:47:00+03:00
2025-07-02T12:47:00+03:00
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149812/02/1498120220_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_265bb500bfdb3e60728df955fa188167.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог", - сказал Песков, комментируя телефонный разговор Путина и Макрона.
https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149812/02/1498120220_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_5826d2a5cc17745b55bf186473660b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле
Песков: Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог