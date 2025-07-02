https://ria.ru/20250702/putin-2026707048.html

Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле

Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.07.2025

Путин неоднократно говорил о готовности вести диалог, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:47:00+03:00

2025-07-02T12:47:00+03:00

2025-07-02T12:47:00+03:00

россия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149812/02/1498120220_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_265bb500bfdb3e60728df955fa188167.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во вторник в Кремле сообщили, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. "Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог", - сказал Песков, комментируя телефонный разговор Путина и Макрона.

https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026644243.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире