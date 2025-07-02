https://ria.ru/20250702/putin-2026667440.html

"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины

"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 02.07.2025

"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины

Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:08:00+03:00

2025-07-02T10:08:00+03:00

2025-07-02T21:43:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

в мире

киев

сша

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках российского лидера Владимира Путина, пишет Responsible Statecraft."Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина", — говорится в материале.Автор статьи также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники, добавив, что продолжение войны вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, владимир путин, украина, в мире, киев, сша, дмитрий песков