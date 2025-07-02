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"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 02.07.2025 (обновлено: 21:43 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026667440.html
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 02.07.2025
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины
Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:08:00+03:00
2025-07-02T21:43:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
в мире
киев
сша
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках российского лидера Владимира Путина, пишет Responsible Statecraft."Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина", — говорится в материале.Автор статьи также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники, добавив, что продолжение войны вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
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вооруженные силы украины, владимир путин, украина, в мире, киев, сша, дмитрий песков
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, В мире, Киев, США, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины

RS: инициатива по мирному урегулированию находится у Путина из-за провала Киева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках российского лидера Владимира Путина, пишет Responsible Statecraft.
"Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина", — говорится в материале.
Автор статьи также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники, добавив, что продолжение войны вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
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