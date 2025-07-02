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"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 02.07.2025
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины
Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:08:00+03:00
2025-07-02T10:08:00+03:00
2025-07-02T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провал Киева на фронте и отсутствие поддержки со стороны Соединенных Штатов привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию находится в руках российского лидера Владимира Путина, пишет Responsible Statecraft."Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина", — говорится в материале.Автор статьи также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку военной техники, добавив, что продолжение войны вряд ли улучшит положение Киева на поле боя или на переговорах.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html
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"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины
RS: инициатива по мирному урегулированию находится у Путина из-за провала Киева