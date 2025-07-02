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В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана - РИА Новости, 02.07.2025
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Хорошие новости
 
12:35 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ptenets-2026703046.html
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана - РИА Новости, 02.07.2025
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана
Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:35:00+03:00
2025-07-02T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет птенец белоплечего орлана. Птенец появился на свет 18 марта у самки Дульсинеи и самца Сахалина в экспозиционном вольере, однако долгое время его не могли увидеть посетители. Сейчас ему уже три месяца, он размером с родителей и выглядит взрослым и самостоятельным", - говорится в сообщении. Отмечается, что орланы относятся к полувыводковым птицам, и это значит, что птенцы у них появляются на свет покрытые детским пушком и открывают глаза уже на второй день. Но при этом передвигаться самостоятельно они еще не могут. Родители яростно защищают гнездо и не подпускают близко посторонних. Белоплечий орлан относится к редким видам и внесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. "Пока еще птенец не умеет летать, не отходит от гнезда и ест только то, что приносят родители. Белоплечих орланов кормят карпом, горбушей, крысами и перепелками. От взрослой птицы детеныша отличает ювенильная окраска – клюв и лапы бледные и нескоро приобретут яркий желтый пигмент, а на крыльях еще нет "белых плечей". По-настоящему наш птенец "расцветет" только к двум-трем годам", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
https://ria.ru/20250627/zoopark-2025827489.html
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Международный союз охраны природы
В Московском зоопарке родился птенец белоплечего орлана

В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного белоплечего орлана

© Центр Воспроизводства редких видов животных/TelegramПтенец белоплечего орлана в Центре Воспроизводства
Птенец белоплечего орлана в Центре Воспроизводства - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Центр Воспроизводства редких видов животных/Telegram
Птенец белоплечего орлана в Центре Воспроизводства
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Птенец краснокнижного белоплечего орлана появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет птенец белоплечего орлана. Птенец появился на свет 18 марта у самки Дульсинеи и самца Сахалина в экспозиционном вольере, однако долгое время его не могли увидеть посетители. Сейчас ему уже три месяца, он размером с родителей и выглядит взрослым и самостоятельным", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что орланы относятся к полувыводковым птицам, и это значит, что птенцы у них появляются на свет покрытые детским пушком и открывают глаза уже на второй день. Но при этом передвигаться самостоятельно они еще не могут. Родители яростно защищают гнездо и не подпускают близко посторонних. Белоплечий орлан относится к редким видам и внесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы.
"Пока еще птенец не умеет летать, не отходит от гнезда и ест только то, что приносят родители. Белоплечих орланов кормят карпом, горбушей, крысами и перепелками. От взрослой птицы детеныша отличает ювенильная окраска – клюв и лапы бледные и нескоро приобретут яркий желтый пигмент, а на крыльях еще нет "белых плечей". По-настоящему наш птенец "расцветет" только к двум-трем годам", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
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