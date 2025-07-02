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В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города - РИА Новости, 02.07.2025
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20:22 02.07.2025 (обновлено: 21:27 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/protest-2026819136.html
В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города
В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города - РИА Новости, 02.07.2025
В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города
Протестующие заблокировали движение на Бранковом мосту в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2025
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белград (город)
сербия
в мире
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Протестующие заблокировали движение на Бранковом мосту в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.Подробности происходящего:Беспорядки в Сербии
https://ria.ru/20250701/serbiya-2026326786.html
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html
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белград (город)
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Митинг в центре Белграда
Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости
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белград (город), сербия, в мире, беспорядки в белграде
Белград (город), Сербия, В мире, Беспорядки в Белграде
В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города

Студенты и сторонники оппозиции проводят несанкционированную акцию в Белграде

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БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Протестующие заблокировали движение на Бранковом мосту в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Подробности происходящего:
  • Около 18:00 студенты и сторонники оппозиции собрались на площадке перед Философским факультетом.
  • Затем колонна начала шествие по центру города мимо посольств Франции, Австрии и Сербской патриархии.
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1 июля, 08:00
  • Демонстранты скандировали: "Все на улицы!"
  • На Бранковом мосту протестующие перекрыли движение и перевернули мусорный бак, а затем ушли дальше.
  • Полиция убрала бак с дороги и восстановила движение.
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30 июня, 12:47

Беспорядки в Сербии

  • Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
  • Они также требовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
  • Студенты и сторонники оппозиции устроили массовую акцию на площади Славия, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
  • Вечером начались столкновения участников митинга с силовиками.
  • Демонстранты забрасывали полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировали оскорбительные слоганы в адрес властей.
  • Митингующие безуспешно пытались протаранить мусорным баком кордон у парка, где разместились сторонники президента.
  • Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
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Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич
29 июня, 14:30
  • В беспорядках пострадали 48 полицейских и 22 митингующих, из них двое получили тяжелые травмы.
  • За ночь задержали 77 человек, позже — еще восемь.
  • Их обвинили в преступлениях против конституционного порядка.
  • Как утверждает спикер парламента и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
  • Высший суд Белграда выпустил задержанных из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
  • Высшая прокуратура также назвала перекрытие трасс незаконным.
  • Президент Александр Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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30 июня, 10:51
 
Белград (город)СербияВ миреБеспорядки в Белграде
 
 
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