В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города
Студенты и сторонники оппозиции проводят несанкционированную акцию в Белграде
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БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Протестующие заблокировали движение на Бранковом мосту в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Подробности происходящего:
- Демонстранты скандировали: "Все на улицы!"
- На Бранковом мосту протестующие перекрыли движение и перевернули мусорный бак, а затем ушли дальше.
- Полиция убрала бак с дороги и восстановила движение.
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Беспорядки в Сербии
- Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
- Они также требовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
- Студенты и сторонники оппозиции устроили массовую акцию на площади Славия, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
- Вечером начались столкновения участников митинга с силовиками.
- Демонстранты забрасывали полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировали оскорбительные слоганы в адрес властей.
- Митингующие безуспешно пытались протаранить мусорным баком кордон у парка, где разместились сторонники президента.
- Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
- В беспорядках пострадали 48 полицейских и 22 митингующих, из них двое получили тяжелые травмы.
- За ночь задержали 77 человек, позже — еще восемь.
- Их обвинили в преступлениях против конституционного порядка.
- Как утверждает спикер парламента и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
- Высший суд Белграда выпустил задержанных из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
- Высшая прокуратура также назвала перекрытие трасс незаконным.
- Президент Александр Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.