https://ria.ru/20250702/protest-2026819136.html

В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города

В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города - РИА Новости, 02.07.2025

В Белграде протестующие перекрыли мост и улицы в центре города

Протестующие заблокировали движение на Бранковом мосту в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:22:00+03:00

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БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Протестующие заблокировали движение на Бранковом мосту в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.Подробности происходящего:Беспорядки в Сербии

https://ria.ru/20250701/serbiya-2026326786.html

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html

https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026231560.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в центре Белграда Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-02T20:22 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белград (город), сербия, в мире, беспорядки в белграде