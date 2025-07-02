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В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки - РИА Новости, 02.07.2025
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10:38 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/prorektor-2026674605.html
В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки
В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки - РИА Новости, 02.07.2025
В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки
Ленинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы проректора по цифровизации Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) по... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:38:00+03:00
2025-07-02T10:38:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы проректора по цифровизации Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) по делу о коррупции, общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. По данным ведомства, в 2023 году УФСБ и УМВД раскрыли схему, где руководство и преподаватели СГСХА брали взятки за фиктивное обучение. Временно исполняющий обязанности ректора, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за взятки выдавали дипломы без фактического посещения занятий и экзаменов, получая от 2 до 216 тысяч рублей. Общая сумма превысила 14 миллионов рублей. Супруг проректора искал клиентов для этой схемы. Следователи регионального СУ СК расследовали уголовные дела по этим фактам. "Ленинский районный суд города Смоленска вынес обвинительный приговор по ч. 5 ст. 290 УК России проректору по цифровизации СГСХА. Женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста и штрафом в размере 4 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. В УФСБ напомнили, что также осуждены муж злоумышленницы, который получил пять лет условно и штраф в 1,5 миллиона рублей, и бывшая доцент, которой назначили восемь лет колонии с отсрочкой и штраф в 3 миллиона рублей. Областная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что заведующая кафедрой период с 2018 по 2023 год в составе организованной группы, получила взятки в 163 случаях, 21 из которых квалифицируются как особо крупный размер. В СУ СК по региону отметили, что злоумышленница является бывшей сотрудницей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии.
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происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Смоленске проректора приговорили к восьми годам колонии за взятки

В Смоленске проректор получил восемь лет колонии за взятки в 14 миллионов рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы проректора по цифровизации Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) по делу о коррупции, общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, в 2023 году УФСБ и УМВД раскрыли схему, где руководство и преподаватели СГСХА брали взятки за фиктивное обучение. Временно исполняющий обязанности ректора, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за взятки выдавали дипломы без фактического посещения занятий и экзаменов, получая от 2 до 216 тысяч рублей. Общая сумма превысила 14 миллионов рублей. Супруг проректора искал клиентов для этой схемы. Следователи регионального СУ СК расследовали уголовные дела по этим фактам.
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"Ленинский районный суд города Смоленска вынес обвинительный приговор по ч. 5 ст. 290 УК России проректору по цифровизации СГСХА. Женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста и штрафом в размере 4 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
В УФСБ напомнили, что также осуждены муж злоумышленницы, который получил пять лет условно и штраф в 1,5 миллиона рублей, и бывшая доцент, которой назначили восемь лет колонии с отсрочкой и штраф в 3 миллиона рублей.
Областная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что заведующая кафедрой период с 2018 по 2023 год в составе организованной группы, получила взятки в 163 случаях, 21 из которых квалифицируются как особо крупный размер.
В СУ СК по региону отметили, что злоумышленница является бывшей сотрудницей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии.
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