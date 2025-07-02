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"Туда бить не станут". Европа решила по-новому помочь Украине

"Туда бить не станут". Европа решила по-новому помочь Украине - РИА Новости, 02.07.2025

"Туда бить не станут". Европа решила по-новому помочь Украине

Дания станет первой страной Запада, которая наладит производство вооружения для ВСУ на своей территории. Соглашение подписано в рамках инициативы Build with... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Дания станет первой страной Запада, которая наладит производство вооружения для ВСУ на своей территории. Соглашение подписано в рамках инициативы Build with Ukraine, принятой в прошлом году. О том, кто еще и как примет участие в этой программе, — в материале РИА Новости.Дроны из ДанииПо словам министра обороны Украины Рустема Умерова, Дания уже выделила 500 миллионов крон (77,8 миллиона долларов). "Это стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", — заявил он.За какое именно оружие возьмется Копенгаген, Умеров не уточнил. Вообще-то Дания специализируется на военном судостроении. Остальное закупает у союзников. Да, есть небольшие мощности для производства артиллерийских боеприпасов, однако этого хватает лишь для себя.В основном сухопутный компонент датского ВПК ориентирован на выпуск отдельных узлов — деталей и агрегатов танков Leopard 2, БМП Marder, истребителей F-16, военно-транспортных самолетов C-130 и другого. Теоретически Копенгаген мог бы помочь Киеву с ремонтом, обслуживанием и модернизацией техники ВСУ на своей территории. Однако с точки зрения логистики этим проще заниматься в странах Восточной Европы.Вероятнее всего, Дания развернет у себя производство БПЛА. Цех по сборке дронов построить гораздо проще, чем танковый завод. В Копенгагене сообщали о намерении выделить на это 1,26 миллиарда евро. Речь может идти о дальнобойных БПЛА, аналогичных российской "Герани". Открывать такое предприятие на самой Украине нецелесообразно — его невозможно скрыть от средств воздушной разведки и обезопасить от последующих ударов высокоточными ракетами. Но в Данию, конечно, ничего не прилетит.Ракеты из НорвегииКомпания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), выпускающая ЗРК NASAMS, обеспечит ВСУ крупносерийными зенитными ракетами и морскими дронами. Производство — в Норвегии, в Киеве — представительство.ВСУ уже получили не менее девяти батарей NASAMS. Эти комплексы, в зависимости от типа применяемой ракеты, поражают воздушные цели на дальности от 30 до 60 километров. Эффективны против беспилотников, крылатых ракет и авиации, однако не сбивают баллистику. Тем не менее в условиях, когда каждый комплекс Patriot на вес золота, более массовое использование NASAMS помогло бы Киеву усилить ПВО на ключевых направлениях.Что еще важнее, KDA — ведущий производитель морских дронов. Еще в 2016-м в ВМС Норвегии поступили подводные аппараты Minesniper Mk III, оснащенные видеокамерами, гидролокатором и навигационной системой. Дрон формально предназначен для ликвидации мин с помощью кумулятивного заряда, но способен атаковать и корабли.БЭК Kongsberg неизвестной модели уже поставлялись Киеву. По одной из версий, именно норвежские дроны атаковали Крымский мост в июле 2023-го. Эти беспилотники могут доставить немало хлопот российскому флоту в Черном море. А для KDA там — идеальный полигон и рекламная площадка.ПВО из ГерманииИнициативу Build with Ukraine поддержали Литва и Германия. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе недавнего визита в Киев в очередной раз заверил, что Берлин наращивает производство систем ПВО. Ранее СМИ писали о правительственном заказе зенитных ракетных комплексов IRIS-T на 2,2 миллиарда евро для ВСУ.Кроме того, Германия налаживает производство дальнобойного оружия на Украине. Министр обороны Борис Писториус заверил, что первые образцы поступят в войска в течение нескольких недель.Литва помогает деньгами. В апреле Вильнюс выделил десять миллионов евро — вероятно, на сборку САУ "Богдана" калибра 155 миллиметров на Харьковском тракторном заводе.В Москве указывают, что вооружение Украины мешает урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО в конфликт. Это игра с огнем, никак не способствующая переговорам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы для ВСУ — законная цель. С соответствующими последствиями.

https://ria.ru/20250630/ssha-2026402364.html

https://ria.ru/20250626/pentagon-2025671297.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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