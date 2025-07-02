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Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
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10:33 02.07.2025 (обновлено: 16:21 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/programmy-2026672431.html
Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ
Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ
Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от Агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Kyiv Post со ссылкой... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:33:00+03:00
2025-07-02T16:21:00+03:00
в мире
сша
украина
марко рубио
илон маск
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от Агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников организации. Существующие контракты, связанные с Киевом, перешли в ведение Государственного департамента. При этом у ведомства нет правовых механизмов для управления и плана по их легальной реализации, отмечается в публикации."Многие реализаторы этих программ обанкротились. &lt;...&gt; Я очень удивлюсь, если эти контракты доживут до конца года", — поделился мнением один из собеседников издания.Уточняется, что речь идет о проектах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности. Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть из них перейдет в ведение Госдепа. Конец USAIDВ начале февраля американский предприниматель и экс-глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам американский лидер не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации агентства.Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить организацию "сверху донизу". По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250702/ssha-2026640199.html
https://ria.ru/20250611/usaid-2022197756.html
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в мире, сша, украина, марко рубио, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ

Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от USAID

© AP Photo / U.S. Army/Sgt. Robert WhitlowАмериканские военные разгружают грузы для Украины по программе USAID в Польше
Американские военные разгружают грузы для Украины по программе USAID в Польше - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / U.S. Army/Sgt. Robert Whitlow
Американские военные разгружают грузы для Украины по программе USAID в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от Агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников организации.
Существующие контракты, связанные с Киевом, перешли в ведение Государственного департамента. При этом у ведомства нет правовых механизмов для управления и плана по их легальной реализации, отмечается в публикации.
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"Многие реализаторы этих программ обанкротились. <...> Я очень удивлюсь, если эти контракты доживут до конца года", — поделился мнением один из собеседников издания.
Уточняется, что речь идет о проектах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности.
Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть из них перейдет в ведение Госдепа.
Флаги США и USAID у штаб-квартиры организации - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 11:38

Конец USAID

В начале февраля американский предприниматель и экс-глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам американский лидер не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации агентства.
Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить организацию "сверху донизу". По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США сделали неожиданное заявление о помощи Украине
21 июня, 16:55
 
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