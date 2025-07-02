https://ria.ru/20250702/programmy-2026672431.html

Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ

Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2025

Госдеп свернет часть программ по Украине в течение года, пишут СМИ

Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от Агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Kyiv Post со ссылкой... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:33:00+03:00

2025-07-02T10:33:00+03:00

2025-07-02T16:21:00+03:00

в мире

сша

украина

марко рубио

илон маск

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026691671_0:274:2867:1887_1920x0_80_0_0_9f70dee751ef963f2dc804d2d847b205.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от Агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников организации. Существующие контракты, связанные с Киевом, перешли в ведение Государственного департамента. При этом у ведомства нет правовых механизмов для управления и плана по их легальной реализации, отмечается в публикации."Многие реализаторы этих программ обанкротились. <...> Я очень удивлюсь, если эти контракты доживут до конца года", — поделился мнением один из собеседников издания.Уточняется, что речь идет о проектах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности. Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть из них перейдет в ведение Госдепа. Конец USAIDВ начале февраля американский предприниматель и экс-глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам американский лидер не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи для возможной реорганизации агентства.Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, позднее заявил, что власти собираются проверить организацию "сверху донизу". По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

https://ria.ru/20250702/ssha-2026640199.html

https://ria.ru/20250611/usaid-2022197756.html

https://ria.ru/20250621/pomosch-2024519783.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, марко рубио, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша