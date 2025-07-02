https://ria.ru/20250702/primore-2026675016.html

Около 4 млн туристических поездок совершено в Приморье в 2024 г - власти

Около 4 млн туристических поездок совершено в Приморье в 2024 г - власти - РИА Новости, 02.07.2025

Около 4 млн туристических поездок совершено в Приморье в 2024 г - власти

Около 4 миллионов туристических поездок совершено в Приморье в 2024 году, почти 1,5 миллиона из них – это туристы из других регионов России, сообщает краевое... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:40:00+03:00

2025-07-02T10:40:00+03:00

2025-07-02T10:40:00+03:00

новости - туризм

россия

приморский край

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783733313_0:197:3077:1927_1920x0_80_0_0_dc21b5f950205bce1c312e184da633f9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Около 4 миллионов туристических поездок совершено в Приморье в 2024 году, почти 1,5 миллиона из них – это туристы из других регионов России, сообщает краевое правительство. Тему туризма обсудили на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Медиаразведка" в Приморском крае. Он начался в 2021 году именно с этого дальневосточного региона. Приморье стало первым, собравшим 10 баллов из 10 возможных при оценке туристической инфраструктуры, сервиса, достопримечательностей и гастрономических объектов. Оценивают туристическую привлекательность журналисты, фотографы и блогеры. "Как отметила министр туризма края Наталья Набойченко, Приморье входит в число самых популярных направлений для путешествий по России. В прошлом году по Приморью было совершено около 4 миллионов поездок. Отдых в крае выбирают не только сами приморцы, но и жители Дальнего Востока, туристы европейской части России – их в прошлом году было почти 1,5 миллиона. Для увеличения объёмов турпотока в крае ведётся работа по созданию соответствующих условий для качественного и комфортного отдыха приезжих", - говорится в сообщении. Набойченко отметила, что сегодня стоит цель увеличить число турпоездок в этот уникальный регион, где встречаются море и горы, культура коренных народов и разных стран. Практически все программы "Медиаразведки" составляются представителями туристских информационных центров или регионального минтуризма в сотрудничестве с турбизнесом. "Разведчики" также дают обратную связь: чем регион интересен туристам и на что нужно обратить внимание. Так, создатель проекта "Медиаразведка" и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова рассказала, что Приморью нужно делать акцент на условиях пляжного отдыха и ценовой доступности для любой аудитории. Участник проекта, главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин добавил, что в Приморье можно выбрать отдых на любой вкус и возраст, а изюминками могут стать маршруты на местные вершины, к маякам, а также этническая культура коренных народов.

https://ria.ru/20250628/vladivostok-2025970947.html

https://ria.ru/20250625/kozhemyako-2025345988.html

россия

приморский край

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, приморский край, дальний восток