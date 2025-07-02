https://ria.ru/20250702/primore-2026642843.html

В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей

В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей - РИА Новости, 02.07.2025

В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей

Сотрудники больниц Надеждинского района в Приморском крае предстанут перед судом за незаконное получение от государства 46 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T03:29:00+03:00

2025-07-02T03:29:00+03:00

2025-07-02T04:53:00+03:00

происшествия

россия

надеждинский район

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники больниц Надеждинского района в Приморском крае предстанут перед судом за незаконное получение от государства 46 миллионов рублей, сообщил региональный главк МВД.Как уточнили в ведомстве, злоумышленники реализовывали свою схему четыре года.Следователи установили, что 64-летняя местная жительница разработала схему незаконного обогащения и взяла в качестве сообщников еще семерых медиков. Фигуранты дела получали завышенную зарплату, не имея на то оснований.Они регулярно снимали данные средств, часть из них оставляя себе, а другую часть отдавая главному бухгалтеру медучреждения.Против них завели дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, они также лишились должностей. Фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом.Как сообщил источник РИА Новости, фигуранты уголовного дела являются бывшими сотрудниками Надеждинской центральной районной больницы.

https://ria.ru/20250531/primore-2020100863.html

https://ria.ru/20250221/sud-2000684558.html

россия

надеждинский район

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, надеждинский район, приморский край