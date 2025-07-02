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В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей - РИА Новости, 02.07.2025
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03:29 02.07.2025 (обновлено: 04:53 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/primore-2026642843.html
В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей
В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей - РИА Новости, 02.07.2025
В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей
Сотрудники больниц Надеждинского района в Приморском крае предстанут перед судом за незаконное получение от государства 46 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T03:29:00+03:00
2025-07-02T04:53:00+03:00
происшествия
россия
надеждинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники больниц Надеждинского района в Приморском крае предстанут перед судом за незаконное получение от государства 46 миллионов рублей, сообщил региональный главк МВД.Как уточнили в ведомстве, злоумышленники реализовывали свою схему четыре года.Следователи установили, что 64-летняя местная жительница разработала схему незаконного обогащения и взяла в качестве сообщников еще семерых медиков. Фигуранты дела получали завышенную зарплату, не имея на то оснований.Они регулярно снимали данные средств, часть из них оставляя себе, а другую часть отдавая главному бухгалтеру медучреждения.Против них завели дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, они также лишились должностей. Фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом.Как сообщил источник РИА Новости, фигуранты уголовного дела являются бывшими сотрудниками Надеждинской центральной районной больницы.
https://ria.ru/20250531/primore-2020100863.html
https://ria.ru/20250221/sud-2000684558.html
россия
надеждинский район
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происшествия, россия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей

В Приморье сотрудников медучреждений будут судить за хищение 46 миллионов рублей

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники больниц Надеждинского района в Приморском крае предстанут перед судом за незаконное получение от государства 46 миллионов рублей, сообщил региональный главк МВД.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленники реализовывали свою схему четыре года.
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Следователи установили, что 64-летняя местная жительница разработала схему незаконного обогащения и взяла в качестве сообщников еще семерых медиков. Фигуранты дела получали завышенную зарплату, не имея на то оснований.
Они регулярно снимали данные средств, часть из них оставляя себе, а другую часть отдавая главному бухгалтеру медучреждения.
Против них завели дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, они также лишились должностей. Фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом.
Как сообщил источник РИА Новости, фигуранты уголовного дела являются бывшими сотрудниками Надеждинской центральной районной больницы.
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