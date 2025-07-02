Сооснователю группы "Смысловые галлюцинации" вынесли приговор
Сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Бурдина приговорили к трем годам колонии
© Фото : Прокуратура Свердловской области/TelegramВладимир Бурдин осужден за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому
Владимир Бурдин осужден за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает свердловская прокуратура.
"Суд назначил Владимиру Бурдину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.
Музыкант в ноябре 2024 года был задержан за нападение на человека. Как заявлял потерпевший Алексей Кривокорытов в суде, он приехал из Челябинска в Екатеринбург на квартиру общего с Бурдиным знакомого. В ходе застолья было выпито около семи литров водки на шесть человек. В какой-то момент потерпевшего ударили кухонным ножом в бок, отвели в ванную промыть рану, вызвали "скорую" и полицию. При этом пострадавший отмечал, что не помнит, кто его ранил.
Свою вину бывший участник "Смысловых галлюцинаций" признал в полном объеме, готов выплатить Кривокорытову компенсацию, отмечали ранее в суде, Бурдин говорил, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на последнем слове в суде музыкант заявил, что по просьбе одного из свидетелей "из чувства товарищества" взял чужую вину на себя. Гособвинение запрашивало для Бурдина четыре года колонии общего режима.