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На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа" - РИА Новости, 02.07.2025
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06:28 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/prigovor-2026649327.html
На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа"
На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа" - РИА Новости, 02.07.2025
На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа"
Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", к 12 годам лишения свободы, пишет... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T06:28:00+03:00
2025-07-02T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", к 12 годам лишения свободы, пишет украинский новостной портал "Полтавская Волна" со ссылкой на постановление.Соответствующее решение по делу актера, который является уроженцем Кременчуга в Полтавской области, было принято 5 марта, но украинские СМИ обратили на это внимание только недавно.Актера привлекли к ответственности за поддержку СВО и проведение концертов для российских военных. Из приговора следует, что у Гогунского также конфисковали имущество на Украине.В июне 2024 года управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области сообщило, что Гогунскому инкриминируют три статьи: "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250630/puchkov-2026214621.html
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в мире, украина, полтавская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Полтавская область, Служба безопасности Украины
На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа"

На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы актера Виталия Гогунского

© 7 Арт Медиа (2008-2011)Кадр из сериала "Универ"
Кадр из сериала Универ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© 7 Арт Медиа (2008-2011)
Кадр из сериала "Универ". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", к 12 годам лишения свободы, пишет украинский новостной портал "Полтавская Волна" со ссылкой на постановление.
Соответствующее решение по делу актера, который является уроженцем Кременчуга в Полтавской области, было принято 5 марта, но украинские СМИ обратили на это внимание только недавно.
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Актера привлекли к ответственности за поддержку СВО и проведение концертов для российских военных. Из приговора следует, что у Гогунского также конфисковали имущество на Украине.
В июне 2024 года управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области сообщило, что Гогунскому инкриминируют три статьи: "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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