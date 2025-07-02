https://ria.ru/20250702/prigovor-2026649327.html

На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа"

На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа" - РИА Новости, 02.07.2025

На Украине вынесли жесткий приговор актеру Гогунскому из "Универа"

Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", к 12 годам лишения свободы, пишет... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T06:28:00+03:00

2025-07-02T06:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", к 12 годам лишения свободы, пишет украинский новостной портал "Полтавская Волна" со ссылкой на постановление.Соответствующее решение по делу актера, который является уроженцем Кременчуга в Полтавской области, было принято 5 марта, но украинские СМИ обратили на это внимание только недавно.Актера привлекли к ответственности за поддержку СВО и проведение концертов для российских военных. Из приговора следует, что у Гогунского также конфисковали имущество на Украине.В июне 2024 года управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области сообщило, что Гогунскому инкриминируют три статьи: "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250630/puchkov-2026214621.html

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020582272.html

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